USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

Путин и Трамп достигнут соглашения

Reuters
12:14 801

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске в пятницу. Как сообщает Reuters, перспективы заключения соглашения о прекращении огня в Украине остаются неясными, однако российский лидер предложил рассмотреть возможную ядерную сделку, которая, по мнению наблюдателей, могла бы позволить обеим сторонам сохранить политическое лицо.

По данным источника, близкого к Кремлю, Москва и Вашингтон уже нашли некоторые точки соприкосновения.

«По всей видимости, часть условий может быть согласована уже завтра, поскольку Трампу невозможно отказать, а мы не можем отказать из-за санкционного давления», — отметил собеседник агентства.

По информации Reuters, Путин выдвинул жесткие требования для полного прекращения огня. Одним из возможных компромиссных вариантов может стать поэтапное сворачивание воздушной кампании.

Эксперты предполагают, что российский лидер может попытаться создать впечатление, что идет навстречу требованиям США, сохраняя при этом возможность для дальнейшей эскалации конфликта в Украине.

«Если россияне предложат сделку, предусматривающую перемирие, но оставляющую Москве контроль над динамикой конфликта и не вводящую реальных ограничений на земле или в воздухе над Украиной, это будет для Путина оптимальным результатом», — заявил Сэм Грин, директор по вопросам демократической устойчивости в Центре анализа европейской политики.

Встреча Трампа и Путина начнется сегодня, 15 августа, в 23:30 по бакинскому времени. По словам госсекретаря США Марко Рубио, американский президент надеется достичь «определенного прекращения боевых действий». При этом Трамп предупредил, что если Путин не согласится на перемирие, последуют «очень суровые последствия».

Окружение Путина против войны, но боится
Окружение Путина против войны, но боится The Washington Post
12:50 321
Миссия ЕС в Армении продолжит работу
Миссия ЕС в Армении продолжит работу
12:49 270
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика
11:54 1396
Самому юному пассажиру Бакинского метрополитена вручили сертификат
Самому юному пассажиру Бакинского метрополитена вручили сертификат
12:27 648
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
14 августа 2025, 20:38 9906
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями война миров; все еще актуально
14 августа 2025, 20:07 6384
Сложно ли будет Путину переиграть Трампа?
Сложно ли будет Путину переиграть Трампа? Sky News
12:16 634
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий
11:27 856
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана все еще актуально
14 августа 2025, 19:13 10761
Вице-премьер России летит к Пашиняну
Вице-премьер России летит к Пашиняну
11:52 1305
Ильхам Алиев поедет в Казахстан
Ильхам Алиев поедет в Казахстан
11:50 1447

