Путин и Трамп достигнут соглашения

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске в пятницу. Как сообщает Reuters, перспективы заключения соглашения о прекращении огня в Украине остаются неясными, однако российский лидер предложил рассмотреть возможную ядерную сделку, которая, по мнению наблюдателей, могла бы позволить обеим сторонам сохранить политическое лицо.

По данным источника, близкого к Кремлю, Москва и Вашингтон уже нашли некоторые точки соприкосновения.

«По всей видимости, часть условий может быть согласована уже завтра, поскольку Трампу невозможно отказать, а мы не можем отказать из-за санкционного давления», — отметил собеседник агентства.

По информации Reuters, Путин выдвинул жесткие требования для полного прекращения огня. Одним из возможных компромиссных вариантов может стать поэтапное сворачивание воздушной кампании.

Эксперты предполагают, что российский лидер может попытаться создать впечатление, что идет навстречу требованиям США, сохраняя при этом возможность для дальнейшей эскалации конфликта в Украине.

«Если россияне предложат сделку, предусматривающую перемирие, но оставляющую Москве контроль над динамикой конфликта и не вводящую реальных ограничений на земле или в воздухе над Украиной, это будет для Путина оптимальным результатом», — заявил Сэм Грин, директор по вопросам демократической устойчивости в Центре анализа европейской политики.

Встреча Трампа и Путина начнется сегодня, 15 августа, в 23:30 по бакинскому времени. По словам госсекретаря США Марко Рубио, американский президент надеется достичь «определенного прекращения боевых действий». При этом Трамп предупредил, что если Путин не согласится на перемирие, последуют «очень суровые последствия».