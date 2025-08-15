Сложно ли будет Путину переиграть Трампа?

На встрече с главой США Дональдом Трампом на Аляске российскому лидеру Владимиру Путину придется делать вид, что идет на уступки, поскольку знает, что американский президент не может потерять лицо. Однако, как пишет корреспондент Sky News Айвор Беннетт, Путин – мастер переговоров, который точно знает, чего хочет и как этого добиться.

«Он (Путин) будет в курсе всех деталей, истории вопроса и юридических аргументов. И он будет знать, что его оппонент не так уж и осведомлен. Его стратегия будет заключаться в том, чтобы этим воспользоваться», — пишет Беннетт.

По его мнению, конечная цель Путина — убедить Трампа, что кратчайший путь к миру — это сделка на условиях России. Чтобы достичь этого, Путину придется создать видимость уступок и что-то предложить Трампу на саммите.

«Этим чем-то может быть обещание встречи с Владимиром Зеленским, о вероятности которой Трамп вновь заговорил. Но если это так, я подозреваю, что это будет расплывчатое обещание с оговорками. Белый дом может заявить о прогрессе, но это может оказаться недостижимым», — пишет Беннетт.

Он уверен, что Путин попытается сыграть на стремлении Трампа к скорейшему урегулированию конфликта и его желании присвоить себе заслуги за это. Именно поэтому Путин так «умасливает» его перед встречей, восхваляя «энергичные и искренние» усилия Трампа по достижению мира, пишет журналист.

«Думаю, он также попытается апеллировать к деловой натуре Трампа и соблазнить его различными «подсластителями», которые могут возникнуть в результате перехода на сторону России. Это означает такие вещи, как сделки по редкоземельным металлам и совместные проекты в Арктике, поэтому в состав российской делегации входят министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель Кремля по инвестициям Кирилл Дмитриев», - написал журналист.

Кроме того, присутствие в составе делегации министра обороны Андрея Белоусова может указывать на серьезность намерений Путина заключить сделку по контролю над ядерными вооружениями. Такое соглашение почти наверняка стало бы желанной целью американского президента.

«Задача Путина — заставить Трампа почувствовать себя главным. Для бывшего агента КГБ это может оказаться несложной задачей», — подчеркивает Беннетт.