USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

Сложно ли будет Путину переиграть Трампа?

Sky News
12:16 635

На встрече с главой США Дональдом Трампом на Аляске российскому лидеру Владимиру Путину придется делать вид, что идет на уступки, поскольку знает, что американский президент не может потерять лицо. Однако, как пишет корреспондент Sky News Айвор Беннетт, Путин – мастер переговоров, который точно знает, чего хочет и как этого добиться.

«Он (Путин) будет в курсе всех деталей, истории вопроса и юридических аргументов. И он будет знать, что его оппонент не так уж и осведомлен. Его стратегия будет заключаться в том, чтобы этим воспользоваться», — пишет Беннетт.

По его мнению, конечная цель Путина — убедить Трампа, что кратчайший путь к миру — это сделка на условиях России. Чтобы достичь этого, Путину придется создать видимость уступок и что-то предложить Трампу на саммите.

«Этим чем-то может быть обещание встречи с Владимиром Зеленским, о вероятности которой Трамп вновь заговорил. Но если это так, я подозреваю, что это будет расплывчатое обещание с оговорками. Белый дом может заявить о прогрессе, но это может оказаться недостижимым», — пишет Беннетт.

Он уверен, что Путин попытается сыграть на стремлении Трампа к скорейшему урегулированию конфликта и его желании присвоить себе заслуги за это. Именно поэтому Путин так «умасливает» его перед встречей, восхваляя «энергичные и искренние» усилия Трампа по достижению мира, пишет журналист.

«Думаю, он также попытается апеллировать к деловой натуре Трампа и соблазнить его различными «подсластителями», которые могут возникнуть в результате перехода на сторону России. Это означает такие вещи, как сделки по редкоземельным металлам и совместные проекты в Арктике, поэтому в состав российской делегации входят министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель Кремля по инвестициям Кирилл Дмитриев», - написал журналист.

Кроме того, присутствие в составе делегации министра обороны Андрея Белоусова может указывать на серьезность намерений Путина заключить сделку по контролю над ядерными вооружениями. Такое соглашение почти наверняка стало бы желанной целью американского президента.

«Задача Путина — заставить Трампа почувствовать себя главным. Для бывшего агента КГБ это может оказаться несложной задачей», — подчеркивает Беннетт.

Окружение Путина против войны, но боится
Окружение Путина против войны, но боится The Washington Post
12:50 324
Миссия ЕС в Армении продолжит работу
Миссия ЕС в Армении продолжит работу
12:49 271
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика
11:54 1397
Самому юному пассажиру Бакинского метрополитена вручили сертификат
Самому юному пассажиру Бакинского метрополитена вручили сертификат
12:27 650
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
14 августа 2025, 20:38 9906
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями война миров; все еще актуально
14 августа 2025, 20:07 6384
Сложно ли будет Путину переиграть Трампа?
Сложно ли будет Путину переиграть Трампа? Sky News
12:16 636
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий
11:27 856
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана все еще актуально
14 августа 2025, 19:13 10761
Вице-премьер России летит к Пашиняну
Вице-премьер России летит к Пашиняну
11:52 1306
Ильхам Алиев поедет в Казахстан
Ильхам Алиев поедет в Казахстан
11:50 1449

ЭТО ВАЖНО

Окружение Путина против войны, но боится
Окружение Путина против войны, но боится The Washington Post
12:50 324
Миссия ЕС в Армении продолжит работу
Миссия ЕС в Армении продолжит работу
12:49 271
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика
11:54 1397
Самому юному пассажиру Бакинского метрополитена вручили сертификат
Самому юному пассажиру Бакинского метрополитена вручили сертификат
12:27 650
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
14 августа 2025, 20:38 9906
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями война миров; все еще актуально
14 августа 2025, 20:07 6384
Сложно ли будет Путину переиграть Трампа?
Сложно ли будет Путину переиграть Трампа? Sky News
12:16 636
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий
11:27 856
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана все еще актуально
14 августа 2025, 19:13 10761
Вице-премьер России летит к Пашиняну
Вице-премьер России летит к Пашиняну
11:52 1306
Ильхам Алиев поедет в Казахстан
Ильхам Алиев поедет в Казахстан
11:50 1449
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться