Самому юному пассажиру Бакинского метрополитена вручили сертификат

«Самый юный пассажир» Бакинского метрополитена — ребенок, родившийся на станции «20 Января», накануне был выписан из Республиканской клинической больницы. При выписке сотрудники метрополитена встретили мать и младенца, вручив сертификат, дающий ему право на бесплатный проезд в метро до достижения 25 лет, а также подарки для новорожденного.

Начальник службы движения ОАО «Бакинский метрополитен» Анар Заманлы поздравил молодую семью, отметив, что сертификат не только носит символический характер, но и является особым жестом: «Это событие еще раз показало, что Бакинский метрополитен не только обеспечивает безопасность перевозок, но и заботится о своих пассажирах. Этот малыш сможет бесплатно пользоваться метро до 25 лет и навсегда останется в истории метрополитена как особый пассажир».

Дежурная по станции Метанет Джабраилова также поздравила семью и пожелала ребенку долгих лет жизни: «Мы регулярно проходим курсы первой помощи. Очень рада, что в тот момент мы не растерялись и смогли сыграть роль в том, чтобы ребенок появился на свет здоровым».