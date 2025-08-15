Самому юному пассажиру Бакинского метрополитена вручили сертификат

«Самый юный пассажир» Бакинского метрополитена — ребенок, родившийся на станции «20 Января», накануне был выписан из Республиканской клинической больницы. При выписке сотрудники метрополитена встретили мать и младенца, вручив сертификат, дающий ему право на бесплатный проезд в метро до достижения 25 лет, а также подарки для новорожденного.
Начальник службы движения ОАО «Бакинский метрополитен» Анар Заманлы поздравил молодую семью, отметив, что сертификат не только носит символический характер, но и является особым жестом: «Это событие еще раз показало, что Бакинский метрополитен не только обеспечивает безопасность перевозок, но и заботится о своих пассажирах. Этот малыш сможет бесплатно пользоваться метро до 25 лет и навсегда останется в истории метрополитена как особый пассажир».
Дежурная по станции Метанет Джабраилова также поздравила семью и пожелала ребенку долгих лет жизни: «Мы регулярно проходим курсы первой помощи. Очень рада, что в тот момент мы не растерялись и смогли сыграть роль в том, чтобы ребенок появился на свет здоровым».
Напомним, первое подобное событие в истории Бакинского метрополитена произошло 9 августа. Около 07:40 утра на станции «20 Января» женщина родила ребенка. Сотрудники станции незамедлительно оказали роженице первую помощь и вызвали бригаду скорой помощи. В ходе происшествия были приняты меры безопасности, организовано регулирование пассажиропотока и обеспечены условия для беспрепятственной работы медиков. Младенец родился здоровым, мать и ребенок были госпитализированы в больницу.