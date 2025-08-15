USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Самому юному пассажиру Бакинского метрополитена вручили сертификат

«Самый юный пассажир» Бакинского метрополитена — ребенок, родившийся на станции «20 Января», накануне был выписан из Республиканской клинической больницы. При выписке сотрудники метрополитена встретили мать и младенца, вручив сертификат, дающий ему право на бесплатный проезд в метро до достижения 25 лет, а также подарки для новорожденного.

Начальник службы движения ОАО «Бакинский метрополитен» Анар Заманлы поздравил молодую семью, отметив, что сертификат не только носит символический характер, но и является особым жестом: «Это событие еще раз показало, что Бакинский метрополитен не только обеспечивает безопасность перевозок, но и заботится о своих пассажирах. Этот малыш сможет бесплатно пользоваться метро до 25 лет и навсегда останется в истории метрополитена как особый пассажир».

Дежурная по станции Метанет Джабраилова также поздравила семью и пожелала ребенку долгих лет жизни: «Мы регулярно проходим курсы первой помощи. Очень рада, что в тот момент мы не растерялись и смогли сыграть роль в том, чтобы ребенок появился на свет здоровым».

Напомним, первое подобное событие в истории Бакинского метрополитена произошло 9 августа. Около 07:40 утра на станции «20 Января» женщина родила ребенка. Сотрудники станции незамедлительно оказали роженице первую помощь и вызвали бригаду скорой помощи. В ходе происшествия были приняты меры безопасности, организовано регулирование пассажиропотока и обеспечены условия для беспрепятственной работы медиков. Младенец родился здоровым, мать и ребенок были госпитализированы в больницу.

Окружение Путина против войны, но боится
Окружение Путина против войны, но боится The Washington Post
12:50 325
Миссия ЕС в Армении продолжит работу
Миссия ЕС в Армении продолжит работу
12:49 271
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика
11:54 1397
Самому юному пассажиру Бакинского метрополитена вручили сертификат
Самому юному пассажиру Бакинского метрополитена вручили сертификат
12:27 651
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
14 августа 2025, 20:38 9906
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями война миров; все еще актуально
14 августа 2025, 20:07 6384
Сложно ли будет Путину переиграть Трампа?
Сложно ли будет Путину переиграть Трампа? Sky News
12:16 636
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий
11:27 857
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана все еще актуально
14 августа 2025, 19:13 10761
Вице-премьер России летит к Пашиняну
Вице-премьер России летит к Пашиняну
11:52 1307
Ильхам Алиев поедет в Казахстан
Ильхам Алиев поедет в Казахстан
11:50 1449

ЭТО ВАЖНО

