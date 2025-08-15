Молдова может опередить Украину

Молдова может обогнать Украину на пути к членству в Европейском союзе, пишет издание Politico.

По данным издания, в ЕС рассматривают сценарий, при котором в начале сентября европейские страны проголосуют за открытие первого «переговорного кластера» для Кишинева. Этот шаг является важным юридическим этапом процесса вступления в союз и фактически означает официальный старт переговоров по конкретным направлениям.

Как отмечает Politico, такой вариант развития событий может поставить Молдову впереди Украины в графике переговорного процесса, несмотря на то, что обе страны начали путь к членству в ЕС практически одновременно.