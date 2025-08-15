USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Молдова может опередить Украину

12:36 442

Молдова может обогнать Украину на пути к членству в Европейском союзе, пишет издание Politico.

По данным издания, в ЕС рассматривают сценарий, при котором в начале сентября европейские страны проголосуют за открытие первого «переговорного кластера» для Кишинева. Этот шаг является важным юридическим этапом процесса вступления в союз и фактически означает официальный старт переговоров по конкретным направлениям.

Как отмечает Politico, такой вариант развития событий может поставить Молдову впереди Украины в графике переговорного процесса, несмотря на то, что обе страны начали путь к членству в ЕС практически одновременно.

Окружение Путина против войны, но боится
Окружение Путина против войны, но боится The Washington Post
12:50 327
Миссия ЕС в Армении продолжит работу
Миссия ЕС в Армении продолжит работу
12:49 272
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика
11:54 1398
Самому юному пассажиру Бакинского метрополитена вручили сертификат
Самому юному пассажиру Бакинского метрополитена вручили сертификат
12:27 653
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
14 августа 2025, 20:38 9907
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями война миров; все еще актуально
14 августа 2025, 20:07 6385
Сложно ли будет Путину переиграть Трампа?
Сложно ли будет Путину переиграть Трампа? Sky News
12:16 638
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий
11:27 857
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана все еще актуально
14 августа 2025, 19:13 10761
Вице-премьер России летит к Пашиняну
Вице-премьер России летит к Пашиняну
11:52 1309
Ильхам Алиев поедет в Казахстан
Ильхам Алиев поедет в Казахстан
11:50 1450

