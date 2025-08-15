В Грузии задержан гражданин Азербайджана, подозреваемый в незаконном пересечении государственной границы. Об этом сообщила пресс-служба МВД страны.

По данным ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Квемо Картли остановили на трассе Тбилиси–Марнеули автомобиль, за рулем которого находился 26-летний Ч.Г. (1998 г.р.). Следствие установило, что он пересек границу Грузии, минуя пограничный контрольно-пропускной пункт.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 344 Уголовного кодекса Грузии. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.