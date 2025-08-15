USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

В Грузии задержан гражданин Азербайджана

В Грузии задержан гражданин Азербайджана, подозреваемый в незаконном пересечении государственной границы. Об этом сообщила пресс-служба МВД страны.

По данным ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Квемо Картли остановили на трассе Тбилиси–Марнеули автомобиль, за рулем которого находился 26-летний Ч.Г. (1998 г.р.). Следствие установило, что он пересек границу Грузии, минуя пограничный контрольно-пропускной пункт.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 344 Уголовного кодекса Грузии. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Окружение Путина против войны, но боится
Окружение Путина против войны, но боится
Миссия ЕС в Армении продолжит работу
Миссия ЕС в Армении продолжит работу
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Самому юному пассажиру Бакинского метрополитена вручили сертификат
Самому юному пассажиру Бакинского метрополитена вручили сертификат
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями
Сложно ли будет Путину переиграть Трампа?
Сложно ли будет Путину переиграть Трампа?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана
Вице-премьер России летит к Пашиняну
Вице-премьер России летит к Пашиняну
Ильхам Алиев поедет в Казахстан
Ильхам Алиев поедет в Казахстан
