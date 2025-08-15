Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!

На Ближнем Востоке вновь перетасовывают колоду, и Иерусалим внезапно чувствует себя с далеко не лучшей картой в руке. Израиль, десятилетиями считавший ослабленную Сирию предсказуемым полем для своих операций, особенно у вожделенных Голанских высот, вдруг столкнулся с тем, чего не ожидал – из Дамаска в сторону израильско-сирийской границы с холодным прищуром смотрит теперь и Анкара. Подписанное соглашение «О военной подготовке и консультировании» предполагает поставку турецкой стороной новым властям Дамаска новых систем вооружений, преимущественно собственного производства, поскольку то иранское и российское «наследство», что у них есть – это уже вчерашний день. Хороший ход, чувствуется фирменный почерк Анкары – одновременно и политические дивиденды из партнерства с Дамаском извлечь – рынок сбыта продукции своего военно-промышленного комплекса обеспечить.

А кроме того, Анкара берет обязательства по обучению, подготовке, снаряжению и реформированию новых сирийских Вооруженных сил, а также силовых структур и, как записано в соглашении «иных институций», что в переводе с дипломатического на человеческий означает, что и спецслужбы новой Сирии будут готовиться по турецким стандартам. Почему такое развитие событий вызывает нескрываемую тревогу в Израиле – чуть ниже. Пока нужно сделать акцент вот на чем еще – если нынешнее сирийско-турецкое соглашение вызывает нескрываемую тревогу, то вооруженные отряды сирийских курдов, из тех, кто никак не хочет идти на соглашение с Дамаском, вообще бросает в холодный пот. Справедливости ради нужно отметить, сирийские курды и их вооруженные ополчения - это не прежний монолит, противостоящий ИГИЛ, а монолит вдребезги расколотый. Немало сегодня в рядах курдов и тех, кто считает, что нужно договариваться с Дамаском, пусть тот и выдвигает достаточно жесткие для курдов условия. И таких с каждым днем все больше. Поскольку здравомыслящие лидеры сирийских курдов прекрасно понимают сложившиеся сегодня реалии: альтернатива упертости некоторых курдских лидеров, не желающих диалога с новыми сирийскими властями, – война.

В которой у них не будет сильных союзников ни внутри страны, ни извне. А учитывая, что турки не останутся в стороне, это больше похоже на самоубийство, чем на ответственный шаг. Единственное, на что они в случае вооруженного конфликта могут рассчитывать, так это на «глубокую озабоченность» «прогрессивной международной общественности». Которая, замечу, ни цента не стоит на поле боя. Но вернемся к Израилю, точнее, охватившей команду Нетаньяху «экзистенциальной тревоге», сродни той, что сводила судорогой мышцы израильских генералов в канун Судного дня 1973-го. Для Израиля Голаны — не территория возможного спора или переговоров. Это своего рода последний рубеж, Альфа и Омега его восточной безопасности. И турецко-сирийский военный альянс раскаленным ножом вонзается именно в эту нервную точку. Это сегодня Дамаск слаб, и на передвижения механизированных колонн в провинции Эль-Кунейтра, называемых Иерусалимом «созданием демилитаризованной зоны вдоль израильско-сирийской границы», может ответить только словесными протестами и скрытыми сигналами, что он против. Да, собственно, и возразить-то серьезно, доходчиво и наглядно не в состоянии.