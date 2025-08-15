Европа и Украина боятся сближения Путина и Трампа за их спиной

USD 1.7000
Европа и Украина опасаются, что во время саммита на Аляске российский президент Владимир Путин склонит американского лидера Дональда Трампа на свою сторону, пишет газета Pais.

«Европейские правительства и Киев, которые не будут представлены на встрече, затаили дыхание. Они боятся, что вопреки обещаниям Вашингтона, российский президент переманит американского на свою сторону», – говорится в материале.

Автор статьи полагает, что опасения заключаются в том, что Вашингтон и Москва могут достичь договоренностей по Украине без участия Киева, а усиливают эти страхи среди западных элит некоторые успехи российской армии на фронте.

Также в материале отмечается, что выбор Аляски в качестве места встречи Путина и Трампа не случаен: это не только бывшая территория России, но и наиболее удаленный от Европы американский штат, если не учитывать Гавайи.

Встреча Трампа и Путина начнется сегодня, 15 августа, в 23:30 по бакинскому времени. По словам госсекретаря США Марко Рубио, американский президент надеется достичь «определенного прекращения боевых действий». При этом Трамп предупредил, что если Путин не согласится на перемирие, последуют «очень суровые последствия».

ЭТО ВАЖНО

Окружение Путина против войны, но боится
Окружение Путина против войны, но боится The Washington Post
12:50 337
Миссия ЕС в Армении продолжит работу
Миссия ЕС в Армении продолжит работу
12:49 279
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика
11:54 1404
Самому юному пассажиру Бакинского метрополитена вручили сертификат
Самому юному пассажиру Бакинского метрополитена вручили сертификат
12:27 660
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
14 августа 2025, 20:38 9907
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями война миров; все еще актуально
14 августа 2025, 20:07 6386
Сложно ли будет Путину переиграть Трампа?
Сложно ли будет Путину переиграть Трампа? Sky News
12:16 642
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий
11:27 858
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана все еще актуально
14 августа 2025, 19:13 10762
Вице-премьер России летит к Пашиняну
Вице-премьер России летит к Пашиняну
11:52 1313
Ильхам Алиев поедет в Казахстан
Ильхам Алиев поедет в Казахстан
11:50 1455
