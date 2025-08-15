Европа и Украина боятся сближения Путина и Трампа за их спиной

Европа и Украина опасаются, что во время саммита на Аляске российский президент Владимир Путин склонит американского лидера Дональда Трампа на свою сторону, пишет газета Pais.

«Европейские правительства и Киев, которые не будут представлены на встрече, затаили дыхание. Они боятся, что вопреки обещаниям Вашингтона, российский президент переманит американского на свою сторону», – говорится в материале.

Автор статьи полагает, что опасения заключаются в том, что Вашингтон и Москва могут достичь договоренностей по Украине без участия Киева, а усиливают эти страхи среди западных элит некоторые успехи российской армии на фронте.

Также в материале отмечается, что выбор Аляски в качестве места встречи Путина и Трампа не случаен: это не только бывшая территория России, но и наиболее удаленный от Европы американский штат, если не учитывать Гавайи.

Встреча Трампа и Путина начнется сегодня, 15 августа, в 23:30 по бакинскому времени. По словам госсекретаря США Марко Рубио, американский президент надеется достичь «определенного прекращения боевых действий». При этом Трамп предупредил, что если Путин не согласится на перемирие, последуют «очень суровые последствия».