Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Миссия ЕС в Армении продолжит работу

Наблюдательная миссия Евросоюза в Армении (EUMA) продолжит свою деятельность, а возможные корректировки ее мандата будут предметом обсуждения между Ереваном и Брюсселем.

Об этом Report сообщила официальный представитель ЕС по внешней политике Анита Хиппер.

По ее словам, в полномочия миссии входит мониторинг и доклад о ситуации на местах с армянской стороны армяно-азербайджанской границы. Она также отметила, что Европейский союз приветствовал парафирование мирного договора между Азербайджаном и Арменией и призвал стороны к его скорейшему подписанию и ратификации.

Окружение Путина против войны, но боится
Окружение Путина против войны, но боится The Washington Post
12:50 339
Миссия ЕС в Армении продолжит работу
Миссия ЕС в Армении продолжит работу
12:49 283
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика
11:54 1406
Самому юному пассажиру Бакинского метрополитена вручили сертификат
Самому юному пассажиру Бакинского метрополитена вручили сертификат
12:27 662
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
14 августа 2025, 20:38 9907
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями война миров; все еще актуально
14 августа 2025, 20:07 6386
Сложно ли будет Путину переиграть Трампа?
Сложно ли будет Путину переиграть Трампа? Sky News
12:16 642
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий
11:27 858
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана все еще актуально
14 августа 2025, 19:13 10762
Вице-премьер России летит к Пашиняну
Вице-премьер России летит к Пашиняну
11:52 1314
Ильхам Алиев поедет в Казахстан
Ильхам Алиев поедет в Казахстан
11:50 1455
