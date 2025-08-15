Миссия ЕС в Армении продолжит работу

Наблюдательная миссия Евросоюза в Армении (EUMA) продолжит свою деятельность, а возможные корректировки ее мандата будут предметом обсуждения между Ереваном и Брюсселем.

Об этом Report сообщила официальный представитель ЕС по внешней политике Анита Хиппер.

По ее словам, в полномочия миссии входит мониторинг и доклад о ситуации на местах с армянской стороны армяно-азербайджанской границы. Она также отметила, что Европейский союз приветствовал парафирование мирного договора между Азербайджаном и Арменией и призвал стороны к его скорейшему подписанию и ратификации.