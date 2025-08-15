Синоптики обещают пасмурную погоду

В Азербайджане обнародован прогноз погоды на 16 августа.
Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурная погода. Днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
Температура воздуха ночью составит 21-25°, днем — 28-31°.
В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах прогнозируются интенсивные ливни и град.
Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем — 29-34°, в горах ночью — 13-18°, днем — 20-25°.