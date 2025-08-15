USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Синоптики обещают пасмурную погоду

12:52 195

В Азербайджане обнародован прогноз погоды на 16 августа.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурная погода. Днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Температура воздуха ночью составит 21-25°, днем — 28-31°.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах прогнозируются интенсивные ливни и град.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем — 29-34°, в горах ночью — 13-18°, днем — 20-25°.

Окружение Путина против войны, но боится
Окружение Путина против войны, но боится The Washington Post
12:50 343
Миссия ЕС в Армении продолжит работу
Миссия ЕС в Армении продолжит работу
12:49 283
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика
11:54 1408
Самому юному пассажиру Бакинского метрополитена вручили сертификат
Самому юному пассажиру Бакинского метрополитена вручили сертификат
12:27 663
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
14 августа 2025, 20:38 9907
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями война миров; все еще актуально
14 августа 2025, 20:07 6386
Сложно ли будет Путину переиграть Трампа?
Сложно ли будет Путину переиграть Трампа? Sky News
12:16 644
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий
11:27 858
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана все еще актуально
14 августа 2025, 19:13 10764
Вице-премьер России летит к Пашиняну
Вице-премьер России летит к Пашиняну
11:52 1315
Ильхам Алиев поедет в Казахстан
Ильхам Алиев поедет в Казахстан
11:50 1458

