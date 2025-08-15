Газ падает перед встречей на Аляске

Цены на природный газ в Европе опустились почти до минимальных значений 2025 года на фоне предстоящей встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, с начала августа фьючерсы на газ, торгуемые в Амстердаме, упали примерно на 10%, достигнув самого низкого уровня с мая. Хотя большинство трейдеров не ожидают скорого возвращения российского трубопроводного газа в Европу — даже в случае возможного прекращения огня в Украине, — любые изменения санкционной политики в отношении российских энергоресурсов могут существенно повлиять на глобальные поставки, отмечает Bloomberg.

Европейские цены на газ по-прежнему остаются выше докризисного уровня, зафиксированного до энергетического шока, вызванного вторжением России в Украину более трех лет назад. Сейчас основная часть поставок поступает из удаленных стран, таких как США и Катар, а доля российского газа в прошлом году составила менее 20%. При этом Европа конкурирует за эти объемы с крупными импортерами из Азии. Если российские проекты по производству сжиженного газа, находящиеся под санкциями США, возобновят работу, это может увеличить глобальное предложение и упростить доступ к топливу для покупателей.

Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Клаудио Штойер полагает, что степень возможного смягчения санкций будет зависеть от масштабов прекращения огня, инициированного Путиным, и от убедительных обязательств по восстановлению инфраструктуры на неподконтрольной России территории Украины.