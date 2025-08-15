USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Газ падает перед встречей на Аляске

12:57 119

Цены на природный газ в Европе опустились почти до минимальных значений 2025 года на фоне предстоящей встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, с начала августа фьючерсы на газ, торгуемые в Амстердаме, упали примерно на 10%, достигнув самого низкого уровня с мая. Хотя большинство трейдеров не ожидают скорого возвращения российского трубопроводного газа в Европу — даже в случае возможного прекращения огня в Украине, — любые изменения санкционной политики в отношении российских энергоресурсов могут существенно повлиять на глобальные поставки, отмечает Bloomberg.

Европейские цены на газ по-прежнему остаются выше докризисного уровня, зафиксированного до энергетического шока, вызванного вторжением России в Украину более трех лет назад. Сейчас основная часть поставок поступает из удаленных стран, таких как США и Катар, а доля российского газа в прошлом году составила менее 20%. При этом Европа конкурирует за эти объемы с крупными импортерами из Азии. Если российские проекты по производству сжиженного газа, находящиеся под санкциями США, возобновят работу, это может увеличить глобальное предложение и упростить доступ к топливу для покупателей.

Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Клаудио Штойер полагает, что степень возможного смягчения санкций будет зависеть от масштабов прекращения огня, инициированного Путиным, и от убедительных обязательств по восстановлению инфраструктуры на неподконтрольной России территории Украины.

Окружение Путина против войны, но боится
Окружение Путина против войны, но боится The Washington Post
12:50 350
Миссия ЕС в Армении продолжит работу
Миссия ЕС в Армении продолжит работу
12:49 287
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика
11:54 1413
Самому юному пассажиру Бакинского метрополитена вручили сертификат
Самому юному пассажиру Бакинского метрополитена вручили сертификат
12:27 667
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
14 августа 2025, 20:38 9907
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями война миров; все еще актуально
14 августа 2025, 20:07 6387
Сложно ли будет Путину переиграть Трампа?
Сложно ли будет Путину переиграть Трампа? Sky News
12:16 645
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий
11:27 860
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана все еще актуально
14 августа 2025, 19:13 10765
Вице-премьер России летит к Пашиняну
Вице-премьер России летит к Пашиняну
11:52 1318
Ильхам Алиев поедет в Казахстан
Ильхам Алиев поедет в Казахстан
11:50 1458

