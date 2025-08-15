Атака Украины лишила Венгрию российской нефти

Венгрия перестала получать российскую нефть из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ключевой распределительной станции трубопровода «Дружба» в Брянской области 12–13 августа, утверждает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

По его словам, замминистра энергетики России Павел Сорокин «проинформировал его о ремонтных работах на объекте». С учетом того, что они «ведутся непрерывно, есть большая вероятность, что поставки нефти возобновятся в пятницу», добавил Сийярто.

ВСУ начали бить по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Унеча» в селе Высокое Брянской области с вечера 12 августа. Губернатор Александр Богомаз сообщал, что для атаки использовались реактивные снаряды и беспилотники. Спутниковые снимки зафиксировали значительный пожар.

Станция «Унеча» — крупнейший узел магистральной сети нефтепроводов «Дружба» общей протяженностью 8900 км. Главная специализация ЛПДС — транспортировка нефти по трубопроводам. Объект принадлежит холдингу «Транснефтепродукт». До этого беспилотники атаковали станцию 6 августа, после чего там также произошел пожар.