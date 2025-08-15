USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

Атака Украины лишила Венгрию российской нефти

13:06 1463

Венгрия перестала получать российскую нефть из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ключевой распределительной станции трубопровода «Дружба» в Брянской области 12–13 августа, утверждает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

По его словам, замминистра энергетики России Павел Сорокин «проинформировал его о ремонтных работах на объекте». С учетом того, что они «ведутся непрерывно, есть большая вероятность, что поставки нефти возобновятся в пятницу», добавил Сийярто.

ВСУ начали бить по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Унеча» в селе Высокое Брянской области с вечера 12 августа. Губернатор Александр Богомаз сообщал, что для атаки использовались реактивные снаряды и беспилотники. Спутниковые снимки зафиксировали значительный пожар.

Станция «Унеча» — крупнейший узел магистральной сети нефтепроводов «Дружба» общей протяженностью 8900 км. Главная специализация ЛПДС — транспортировка нефти по трубопроводам. Объект принадлежит холдингу «Транснефтепродукт». До этого беспилотники атаковали станцию 6 августа, после чего там также произошел пожар.

Казахстан вынужденно перенаправил нефть из Азербайджана в Россию
Казахстан вынужденно перенаправил нефть из Азербайджана в Россию
14:54 700
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
14:33 1578
Южная Корея пригласила Путина
Южная Корея пригласила Путина
14:42 885
В Киеве протестуют против США
В Киеве протестуют против США видео
14:11 1290
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
11:54 2973
Россия и Азербайджан собираются вместе
Россия и Азербайджан собираются вместе
13:35 3675
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий; все еще актуально
11:27 1395
Трамп лично встретит Путина в Анкоридже
Трамп лично встретит Путина в Анкоридже обновлено 14:07
14:07 3077
В России взорвался пороховой завод: множество погибших и раненых
В России взорвался пороховой завод: множество погибших и раненых видео
13:46 2619
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы
12:33 2992
Лидер «Хезболлы» готов к «дорогой» войне
Лидер «Хезболлы» готов к «дорогой» войне
13:35 823

ЭТО ВАЖНО

Казахстан вынужденно перенаправил нефть из Азербайджана в Россию
Казахстан вынужденно перенаправил нефть из Азербайджана в Россию
14:54 700
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
14:33 1578
Южная Корея пригласила Путина
Южная Корея пригласила Путина
14:42 885
В Киеве протестуют против США
В Киеве протестуют против США видео
14:11 1290
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
11:54 2973
Россия и Азербайджан собираются вместе
Россия и Азербайджан собираются вместе
13:35 3675
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий; все еще актуально
11:27 1395
Трамп лично встретит Путина в Анкоридже
Трамп лично встретит Путина в Анкоридже обновлено 14:07
14:07 3077
В России взорвался пороховой завод: множество погибших и раненых
В России взорвался пороховой завод: множество погибших и раненых видео
13:46 2619
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы
12:33 2992
Лидер «Хезболлы» готов к «дорогой» войне
Лидер «Хезболлы» готов к «дорогой» войне
13:35 823
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться