Врач Эфендиева о здоровье девушек: правильное питание, гигиена, забота о будущем

Акушер-гинеколог Кямаля Эфендиева в интервью раскрывает секреты правильного питания, гигиены и заботы о будущем, когда следует начинать профилактические гинекологические осмотры, как защитить себя от инфекций в молодом возрасте…
- Здоровое развитие девушек имеет стратегическое значение для будущего общества. Биологические, психологические и гормональные изменения, происходящие в организме с началом полового созревания, напрямую влияют на их здоровье в будущем. В этот период девушки начинают по-новому познавать свое тело, видят себя и окружающий мир другими глазами. На этом этапе правильное направление и информационно-просветительская поддержка со стороны медицинских работников помогают им сформировать ответственное отношение к своему организму. Регулярные медицинские осмотры с раннего возраста, обучение правильным гигиеническим навыкам и оказание эмоциональной поддержки являются ключевыми факторами, укрепляющими физическое и психологическое здоровье женщины на протяжении всей ее жизни.
- Каким должен быть менструальный цикл в подростковом возрасте и в каких ситуациях необходимо обратиться к врачу?
- Первые месячные (менструация) у девочек обычно начинаются в возрасте 11- 14 лет и могут быть нерегулярными в течение первых нескольких лет. Это объясняется адаптацией организма к новому гормональному ритму. Однако если к 16 годам менструация не началась, то при этом состоянии следует обратиться к специалисту. В то же время перерыв более 6 месяцев, очень обильные и болезненные кровотечения, а также обмороки или полная потеря трудоспособности во время менструации могут быть признаками серьезных гинекологических и эндокринологических проблем. Простые обследования, проводимые в этот период — УЗИ и анализы крови, — позволяют оценить функцию яичников, уровень гормонов и развитие внутренних половых органов.
- Какие гормональные изменения могут вызвать проблемы со здоровьем у молодых девушек?
- В подростковом возрасте активация гормональной системы иногда сопровождается дисбалансом. В это время могут появляться прыщи, нарушиться менструальный цикл, усилиться потоотделение, возникнуть повторяющиеся головные боли, эмоциональные перепады и нежелательный рост волос на теле. Эти состояния могут быть признаком таких заболеваний, как синдром поликистозных яичников (СПКЯ), заболевания щитовидной железы, повышенный уровень гормона пролактина или резистентность к инсулину. Чем раньше будут обнаружены такие проблемы, тем больше вероятность предотвратить серьезные последствия, такие как бесплодие, ожирение и метаболический синдром в будущем. Поддержание гормонального баланса имеет основополагающее значение как для репродуктивного здоровья, так и для общего качества жизни.
- Как защитить себя от инфекций в молодом возрасте и как правильно следует соблюдать интимную гигиену?
- Инфекции чаще возникают в молодом возрасте, поскольку иммунная система еще не полностью сформирована. В частности, риск заражения увеличивается из-за несоблюдения правил личной гигиены, использования синтетического белья, слишком тесной одежды, неподходящих средств для стирки, а также несоблюдения правил гигиены в общественных местах. Девочек следует с раннего возраста обучать правилам интимной гигиены, своевременной смене средств гигиены во время менструации и не пользованию общими личными вещами. Интимная гигиена — это не только защита от инфекций, но и проявление уважения женщины к собственному телу. С самого начала половой жизни избегание незащищенного секса, регулярные осмотры у врача и при необходимости вакцинация (например, вакцина против ВПЧ) помогут защититься от серьезных заболеваний в будущем.
- Как устранить психологическое напряжение и комплексы по поводу фигуры у девушек?
- Изменения в организме в молодом возрасте – рост груди, увеличение веса, изменения кожи – порой сопровождаются у девочек застенчивостью, тревогой и неуверенностью в себе. Здесь очень важна поддержка семьи, учителей и врачей. Следует разъяснить им, что у каждого человека тело разное и в то же время прекрасное и ценное. Также следует оказывать им психологическую поддержку и при необходимости, работая с психологом, можно предотвратить возникновение депрессии и психосоматических заболеваний в будущем. Здоровое психологическое развитие является основой здорового физического развития.
- Почему в молодом возрасте столь важны правильное питание и физическая активность?
- Здоровое и сбалансированное питание является ключевым фактором поддержания гормонального баланса и развития костей у девочек. В рационе молодых девушек должны преобладать продукты, богатые белками, кальцием, витамином D, железом и клетчаткой. В то же время рекомендуется избегать газированных напитков и продуктов с высоким содержанием сахара. Отсутствие физической активности увеличивает риск ожирения, что в будущем может привести к нарушениям менструального цикла, СПКЯ и сердечно-сосудистым заболеваниям. Ежедневная физическая активность умеренной интенсивности — ходьба, плавание, танцы или физические упражнения — укрепляет тело и создает психологический комфорт.
- Когда следует начинать профилактические гинекологические осмотры?
- Профилактический гинекологический осмотр можно провести еще до начала половой жизни. С 13–15 лет, если началась менструация или наблюдаются физические изменения, рекомендуется первый осмотр акушера-гинеколога. Это обследование обычно неинвазивно и проводится с помощью физического осмотра и ультразвукового исследования. Во время этого процесса девушке объясняют происходящие изменения и обучают способам защиты ее тела. В ходе профилактических осмотров иногда удается своевременно обнаружить скрытые кисты яичников, аномалии матки или гормональный дефицит и начать лечение. Таким образом, будущие риски для психологического и репродуктивного здоровья сводятся к минимуму.
- Как семья, школа и общество могут поспособствовать поддержанию здоровья молодых девушек?
- Здоровье девочек начинается в семье и школе. Матери и учителя должны в доступной форме говорить с молодыми девушками о здоровом теле, гигиене, правильном питании и эмоциональной поддержке. Половое воспитание и гинекологическая осведомленность не должны быть табу, а должны стать неотъемлемой частью нормальной жизни.
В то же время важным фактором является то, что женщины, у которых родились здоровые дети или дети с физическими отклонениями, были должным образом информированы в этой области. Порой у детей могут наблюдаться различные проблемы в развитии вследствие генетической предрасположенности, отсутствия должного наблюдения во время беременности или недостаточной охраны здоровья матери. Для предотвращения подобных случаев и снижения рисков при будущих беременностях женщинам следует своевременно предоставлять просветительскую информацию по вопросам генетики, правильного питания, витаминной поддержки и гинекологического наблюдения. Информационно-просветительская работа среди девушек определяет не только их личное здоровье, но и здоровье будущих матерей и общества в целом.
В заключение хотелось бы отметить, что ответственное отношение к репродуктивному здоровью с ранних лет закладывает основу формирования женского здоровья. Будь то правильное питание, соблюдение правил гигиены или нахождение под наблюдением врача — все это играет основополагающую роль в будущем здоровье женщины. Как акушеры-гинекологи мы рекомендуем учить наших девочек распознавать, любить и защищать свое тело не только когда они больны, но и когда они здоровы. Таким образом, мы сможем воспитать как здоровых матерей, так и здоровое общество.