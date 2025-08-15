Врач Эфендиева о здоровье девушек: правильное питание, гигиена, забота о будущем

- Здоровое развитие девушек имеет стратегическое значение для будущего общества. Биологические, психологические и гормональные изменения, происходящие в организме с началом полового созревания, напрямую влияют на их здоровье в будущем. В этот период девушки начинают по-новому познавать свое тело, видят себя и окружающий мир другими глазами. На этом этапе правильное направление и информационно-просветительская поддержка со стороны медицинских работников помогают им сформировать ответственное отношение к своему организму. Регулярные медицинские осмотры с раннего возраста, обучение правильным гигиеническим навыкам и оказание эмоциональной поддержки являются ключевыми факторами, укрепляющими физическое и психологическое здоровье женщины на протяжении всей ее жизни.

Акушер-гинеколог Кямаля Эфендиева в интервью раскрывает секреты правильного питания, гигиены и заботы о будущем, когда следует начинать профилактические гинекологические осмотры, как защитить себя от инфекций в молодом возрасте…

- Каким должен быть менструальный цикл в подростковом возрасте и в каких ситуациях необходимо обратиться к врачу?

- Первые месячные (менструация) у девочек обычно начинаются в возрасте 11- 14 лет и могут быть нерегулярными в течение первых нескольких лет. Это объясняется адаптацией организма к новому гормональному ритму. Однако если к 16 годам менструация не началась, то при этом состоянии следует обратиться к специалисту. В то же время перерыв более 6 месяцев, очень обильные и болезненные кровотечения, а также обмороки или полная потеря трудоспособности во время менструации могут быть признаками серьезных гинекологических и эндокринологических проблем. Простые обследования, проводимые в этот период — УЗИ и анализы крови, — позволяют оценить функцию яичников, уровень гормонов и развитие внутренних половых органов.

- Какие гормональные изменения могут вызвать проблемы со здоровьем у молодых девушек?

- В подростковом возрасте активация гормональной системы иногда сопровождается дисбалансом. В это время могут появляться прыщи, нарушиться менструальный цикл, усилиться потоотделение, возникнуть повторяющиеся головные боли, эмоциональные перепады и нежелательный рост волос на теле. Эти состояния могут быть признаком таких заболеваний, как синдром поликистозных яичников (СПКЯ), заболевания щитовидной железы, повышенный уровень гормона пролактина или резистентность к инсулину. Чем раньше будут обнаружены такие проблемы, тем больше вероятность предотвратить серьезные последствия, такие как бесплодие, ожирение и метаболический синдром в будущем. Поддержание гормонального баланса имеет основополагающее значение как для репродуктивного здоровья, так и для общего качества жизни.

- Как защитить себя от инфекций в молодом возрасте и как правильно следует соблюдать интимную гигиену?

- Инфекции чаще возникают в молодом возрасте, поскольку иммунная система еще не полностью сформирована. В частности, риск заражения увеличивается из-за несоблюдения правил личной гигиены, использования синтетического белья, слишком тесной одежды, неподходящих средств для стирки, а также несоблюдения правил гигиены в общественных местах. Девочек следует с раннего возраста обучать правилам интимной гигиены, своевременной смене средств гигиены во время менструации и не пользованию общими личными вещами. Интимная гигиена — это не только защита от инфекций, но и проявление уважения женщины к собственному телу. С самого начала половой жизни избегание незащищенного секса, регулярные осмотры у врача и при необходимости вакцинация (например, вакцина против ВПЧ) помогут защититься от серьезных заболеваний в будущем.

- Как устранить психологическое напряжение и комплексы по поводу фигуры у девушек?

- Изменения в организме в молодом возрасте – рост груди, увеличение веса, изменения кожи – порой сопровождаются у девочек застенчивостью, тревогой и неуверенностью в себе. Здесь очень важна поддержка семьи, учителей и врачей. Следует разъяснить им, что у каждого человека тело разное и в то же время прекрасное и ценное. Также следует оказывать им психологическую поддержку и при необходимости, работая с психологом, можно предотвратить возникновение депрессии и психосоматических заболеваний в будущем. Здоровое психологическое развитие является основой здорового физического развития.

- Почему в молодом возрасте столь важны правильное питание и физическая активность?

- Здоровое и сбалансированное питание является ключевым фактором поддержания гормонального баланса и развития костей у девочек. В рационе молодых девушек должны преобладать продукты, богатые белками, кальцием, витамином D, железом и клетчаткой. В то же время рекомендуется избегать газированных напитков и продуктов с высоким содержанием сахара. Отсутствие физической активности увеличивает риск ожирения, что в будущем может привести к нарушениям менструального цикла, СПКЯ и сердечно-сосудистым заболеваниям. Ежедневная физическая активность умеренной интенсивности — ходьба, плавание, танцы или физические упражнения — укрепляет тело и создает психологический комфорт.