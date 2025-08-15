USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

«Хезболла» не сдаст оружие: генсек грозит хаосом в Ливане

Движение «Хезболла» не намерено сдавать оружие ливанским властям, пока Израиль продолжает нападения на Ливан и сохраняет оккупацию части ее территорий. Как сообщает Reuters, об этом заявил генеральный секретарь организации Наим Касем.

Касем предупредил Бейрут, что если власти выступят против «Хезболлы», то «в Ливане не будет жизни». Он обвинил правительство в «потворстве Израилю и содействии убийствам бойцов и мирных жителей». Касем также полностью возложил вину на ливанские власти в случае любого «возможного конфликта или разрушения» в стране.

По словам генсека движения, «Хезболла» и ее союзник партия «Амаль» приняли решение отложить уличные протесты против плана разоружения, сохраняя надежду на диалог с властями. Вместе с тем он предупредил, что будущие акции могут дойти до посольства США в стране.

На прошлой неделе ливанское правительство поддержало предложение США о продвижении соглашения, которое должно привести к разоружению «Хезболлы», прекращению израильских атак и выводу Израиля с ливанской территории, сообщил министр информации Поль Моркос. Он отметил, что Бейрут утвердил госмонополию на оружие и принял решение направить армию на юг страны, однако сроки и план реализации этого решения пока не определены.

