Лидер «Хезболлы» готов к «дорогой» войне

Генеральный секретарь «Хезболлы» Наим Касем заявил, что движение не пойдет на капитуляцию и не сдаст оружие, назвав национальное единство условием выживания Ливана.

«Сопротивление никогда не сдаст свое оружие, пока продолжаются оккупация и агрессия. При необходимости, для противодействия израильским и американским планам, мы готовы вступить даже в дорогостоящую войну», — сказал он.

По словам Касема, правительство Ливана «несет ответственность за любые провокации, дестабилизацию внутренней обстановки и отказ от защиты земли и народа». «Такие решения приведут страну к разрушению, и никакие оправдания не будут приняты», — отметил он.

Касем призвал власти «идти в ногу с силами Сопротивления, чтобы сохранить независимость и суверенитет Ливана», а все общины — «работать совместно на благо страны». «Если занять позицию против Сопротивления и пытаться его устранить, ни построить Ливан, ни сохранить его не удастся; в этом случае вся ответственность ляжет на правительство», — добавил он.

Он назвал недавнее решение правительства «крайне ошибочным шагом, противоречащим принципам мирного сосуществования и ставящим страну на грань крупного кризиса». По его словам, ранее в заявлении Кабинета министров подчеркивалось, что защита Ливана должна обеспечиваться политическими, военными и дипломатическими стратегиями, «однако сегодня эти подходы игнорируются».

«Попытка властей объявить сопротивление вне закона не имеет никакой правовой основы, так как его легитимность исходит из крови павших, свободы и права на возвращение земель, а не из одобрения правительства», — заявил Касем.

Он отметил, что армия Ливана «не должна втягиваться во внутренние распри, так как имеет безупречную репутацию, а ее командование выступает против подобного шага».

Касем также сообщил, что «Хезболла» готова к «проведению масштабных демонстраций, однако решила временно отложить акцию, чтобы дать время для консультаций».