Россия и Азербайджан собираются вместе

На следующей неделе в России состоится очередное, 23-е, заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Об этом сообщает Trend со ссылкой на информированный источник.

Сопредседателями Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой являются заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук и вице-премьер Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев.

Ранее в пятницу вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что «в конце следующей недели… запланирована у меня встреча с азербайджанской стороной. Мы тоже там эти вопросы (разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе) будем рассматривать. Так что движение идет». Встреча «будет в России», добавил Оверчук.