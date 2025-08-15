USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

Россия и Азербайджан собираются вместе

13:35 3687

На следующей неделе в России состоится очередное, 23-е, заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Об этом сообщает Trend со ссылкой на информированный источник.

Сопредседателями Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой являются заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук и вице-премьер Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев.

Ранее в пятницу вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что «в конце следующей недели… запланирована у меня встреча с азербайджанской стороной. Мы тоже там эти вопросы (разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе) будем рассматривать. Так что движение идет». Встреча «будет в России», добавил Оверчук.

Казахстан вынужденно перенаправил нефть из Азербайджана в Россию
Казахстан вынужденно перенаправил нефть из Азербайджана в Россию
14:54 711
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
14:33 1589
Южная Корея пригласила Путина
Южная Корея пригласила Путина
14:42 893
В Киеве протестуют против США
В Киеве протестуют против США видео
14:11 1296
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
11:54 2974
Россия и Азербайджан собираются вместе
Россия и Азербайджан собираются вместе
13:35 3688
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий; все еще актуально
11:27 1395
Трамп лично встретит Путина в Анкоридже
Трамп лично встретит Путина в Анкоридже обновлено 14:07
14:07 3086
В России взорвался пороховой завод: множество погибших и раненых
В России взорвался пороховой завод: множество погибших и раненых видео
13:46 2628
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы
12:33 3001
Лидер «Хезболлы» готов к «дорогой» войне
Лидер «Хезболлы» готов к «дорогой» войне
13:35 825

ЭТО ВАЖНО

Казахстан вынужденно перенаправил нефть из Азербайджана в Россию
Казахстан вынужденно перенаправил нефть из Азербайджана в Россию
14:54 711
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
14:33 1589
Южная Корея пригласила Путина
Южная Корея пригласила Путина
14:42 893
В Киеве протестуют против США
В Киеве протестуют против США видео
14:11 1296
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
11:54 2974
Россия и Азербайджан собираются вместе
Россия и Азербайджан собираются вместе
13:35 3688
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий; все еще актуально
11:27 1395
Трамп лично встретит Путина в Анкоридже
Трамп лично встретит Путина в Анкоридже обновлено 14:07
14:07 3086
В России взорвался пороховой завод: множество погибших и раненых
В России взорвался пороховой завод: множество погибших и раненых видео
13:46 2628
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы
12:33 3001
Лидер «Хезболлы» готов к «дорогой» войне
Лидер «Хезболлы» готов к «дорогой» войне
13:35 825
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться