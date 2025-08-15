В Китае задержаны топ-чиновники: Пекин молчит

Китайские власти задержали в июле заместителя главы Международного отдела Коммунистической партии Сунь Хайяна и допросили его, сообщает Bloomberg со ссылкой на Reuters.

Задержание произошло примерно одновременно с арестом чиновника Люя Цзяньчао, которого также доставили на допрос. Официальные представители МИД и Международного отдела КНР не комментируют ситуацию.

Ранее Сунь Хайян занимал пост посла в Сингапуре, а Люй Цзяньчао рассматривался в качестве потенциального кандидата на пост главы внешнеполитического ведомства. Причины задержания обоих дипломатов пока остаются неизвестными.

Агентство отмечает, что последняя публичная активность Люя Цзяньчао была зафиксирована 29 июля во время встречи с чиновниками в Алжире, а Сунь Хайян выступил на форуме по видеосвязи 31 июля. Оба по-прежнему числятся в руководстве Международного отдела КПК.