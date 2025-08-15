USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

Мировая сделка по пластику провалилась

14:02 929

Представители 184 стран, собравшиеся на 10-дневные переговоры в Женеве, не смогли одобрить глобальное соглашение по борьбе с загрязнением пластиком, сообщает Reuters.

Представитель Эквадора Луис Ваяс Вальдивиесо представил два проекта документа, подготовленных на основе предложений сторон. Последняя редакция была опубликована рано утром в пятницу, однако она не удовлетворила ряд стран, настаивающих на более жестком и амбициозном соглашении.

Британское издание The Guardian отмечает, что наиболее острая дискуссия развернулась вокруг вопроса об ограничении производства нового пластика. Против более жестких мер выступили страны, занимающиеся добычей нефти и газа, в том числе Россия и Саудовская Аравия, они предложили сосредоточиться на переработке и повторном использовании пластика. В то же время около 100 государств настаивают на ограничении его производства, а многие из них также требуют установить глобальный контроль за применением токсичных химикатов при изготовлении пластмасс.

На итоговом заседании министр экологии Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что она «в ярости, потому что, несмотря на искренние усилия многих и реальный прогресс в дискуссиях, не было достигнуто никаких ощутимых результатов».  Представитель Колумбии Хандель Родригес отметил, что сделку «заблокировало небольшое число государств, которые просто не хотели достичь соглашения». Как указывает агентство, под этим он имел в виду нефтедобывающие страны. Саудовская Аравия, в свою очередь, выразила мнение, что ни один из представленных проектов не был сбалансирован, добавив, что последнее предложение в большей степени отражало позиции других стран.

Казахстан вынужденно перенаправил нефть из Азербайджана в Россию
Казахстан вынужденно перенаправил нефть из Азербайджана в Россию
14:54 716
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
14:33 1600
Южная Корея пригласила Путина
Южная Корея пригласила Путина
14:42 900
В Киеве протестуют против США
В Киеве протестуют против США видео
14:11 1300
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
11:54 2976
Россия и Азербайджан собираются вместе
Россия и Азербайджан собираются вместе
13:35 3695
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий; все еще актуально
11:27 1396
Трамп лично встретит Путина в Анкоридже
Трамп лично встретит Путина в Анкоридже обновлено 14:07
14:07 3090
В России взорвался пороховой завод: множество погибших и раненых
В России взорвался пороховой завод: множество погибших и раненых видео
13:46 2635
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы
12:33 3005
Лидер «Хезболлы» готов к «дорогой» войне
Лидер «Хезболлы» готов к «дорогой» войне
13:35 826

ЭТО ВАЖНО

Казахстан вынужденно перенаправил нефть из Азербайджана в Россию
Казахстан вынужденно перенаправил нефть из Азербайджана в Россию
14:54 716
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
14:33 1600
Южная Корея пригласила Путина
Южная Корея пригласила Путина
14:42 900
В Киеве протестуют против США
В Киеве протестуют против США видео
14:11 1300
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
11:54 2976
Россия и Азербайджан собираются вместе
Россия и Азербайджан собираются вместе
13:35 3695
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий; все еще актуально
11:27 1396
Трамп лично встретит Путина в Анкоридже
Трамп лично встретит Путина в Анкоридже обновлено 14:07
14:07 3090
В России взорвался пороховой завод: множество погибших и раненых
В России взорвался пороховой завод: множество погибших и раненых видео
13:46 2635
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы
12:33 3005
Лидер «Хезболлы» готов к «дорогой» войне
Лидер «Хезболлы» готов к «дорогой» войне
13:35 826
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться