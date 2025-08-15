Мировая сделка по пластику провалилась

Представитель Эквадора Луис Ваяс Вальдивиесо представил два проекта документа, подготовленных на основе предложений сторон. Последняя редакция была опубликована рано утром в пятницу, однако она не удовлетворила ряд стран, настаивающих на более жестком и амбициозном соглашении.

Британское издание The Guardian отмечает, что наиболее острая дискуссия развернулась вокруг вопроса об ограничении производства нового пластика. Против более жестких мер выступили страны, занимающиеся добычей нефти и газа, в том числе Россия и Саудовская Аравия, они предложили сосредоточиться на переработке и повторном использовании пластика. В то же время около 100 государств настаивают на ограничении его производства, а многие из них также требуют установить глобальный контроль за применением токсичных химикатов при изготовлении пластмасс.

На итоговом заседании министр экологии Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что она «в ярости, потому что, несмотря на искренние усилия многих и реальный прогресс в дискуссиях, не было достигнуто никаких ощутимых результатов». Представитель Колумбии Хандель Родригес отметил, что сделку «заблокировало небольшое число государств, которые просто не хотели достичь соглашения». Как указывает агентство, под этим он имел в виду нефтедобывающие страны. Саудовская Аравия, в свою очередь, выразила мнение, что ни один из представленных проектов не был сбалансирован, добавив, что последнее предложение в большей степени отражало позиции других стран.