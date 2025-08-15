USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Тебризский «Трактор» в Лиге чемпионов: соперники известны

Эльмир Алиев, отдел спорта
14:08 1047

Сегодня состоялась жеребьевка футбольной азиатской Лиги чемпионов Элит - главного клубного турнира в Азии, в котором в этом сезоне сыграет чемпион и обладатель Суперкубка Ирана тебризский «Трактор».

В этом турнире 24 команды поделены на две зоны - западную и восточную. Как и в европейской Лиге чемпионов, команды выступают не в группах, а в едином турнире - по 12 клубов на западе и на востоке.

Каждая команда проведет по восемь игр. По их итогам восемь лучших команд на западе и восемь на востоке получат право сыграть в 1/8 финала. Там также команды будут соперничать с клубами из своей зоны. И лишь на четвертьфинальной стадии запад и восток объединятся. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут с 17 по 25 апреля в Саудовской Аравии.

Итак, по итогам жеребьевки «Трактор» в западной зоне сыграет со следующими соперниками: 

дома - «Аль-Садд» (Катар), «Аль-Шорта» (Ирак), «Аль-Духаил» (Катар), «Аль-Вахда» (ОАЭ);

в гостях - «Шабаб Аль-Ахли» (ОАЭ), «Насаф» (Узбекистан), «Шарджа» (ОАЭ), «Аль-Гарафа» (Катар).

Турнир стартует 15 сентября.

Действующим победителем азиатской Лиги чемпионов Элит является аравийский клуб «Аль-Ахли».

Напомним, в минувшем сезоне «Трактор» впервые в истории стал чемпионом Ирана и является единственным представителем страны в Лиге чемпионов Элит. Также на днях команда выиграла Суперкубок Ирана.

ЭТО ВАЖНО

