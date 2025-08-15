В Киеве протестуют против США

Перед встречей президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина на Аляске 15 июля родственники украинских военнопленных организовали акцию протеста перед зданием посольства США в Киеве. Об этом сообщают украинские СМИ.

На акцию собралось несколько десятков человек. На месте присутствуют полицейские.

Люди вышли с именными флагами, с изображениями своих воюющих родных и знаками их бригад. Вперемешку с плакатами на украинском языке есть ряд призывов на английском: «Не торговаться украинскими землями», «Не доверять Путину» и «Вернуть украинских военнопленных».

«Сегодня мы — родственники военнопленных, пропавших без вести, — вышли для того, чтобы обратиться к президенту Соединенных Штатов с тем, что любые мирные переговоры должны начинаться с вопроса прав человека. Это возвращение военнопленных домой, открытие доступа к колониям, где удерживаются военнопленные, допущение Международного комитета Красного Креста (к местам удерживания)», — рассказала одна из организаторов акции Наталья Епифанова.

Она подчеркнула, что Россия должна продемонстрировать волю к миру — вернуть военных и гражданских пленных.

«Мы хотим призвать (президента США Дональда Трампа) изменить риторику — с обмена территориями на обмен пленными прежде всего. Начать с этого», — добавила Наталья.