Нужно ли в Азербайджане платить налог с дохода от криптовалюты?

В Азербайджане доходы от операций с криптовалютой не облагаются налогом в обязательном порядке.
Об этом haqqin.az сообщил эксперт в области цифровых валют Эльнур Гулиев.
По его словам, уплата налога возможна только на добровольной основе, так как в стране отсутствует механизм официального отслеживания таких операций.
Согласно Налоговому кодексу, прибыль от криптовалюты считается доходом, не связанным с предпринимательской деятельностью. Гражданин при желании может самостоятельно заявить о доходе в налоговую службу и уплатить подоходный налог в размере 14%.