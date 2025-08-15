USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

Нужно ли в Азербайджане платить налог с дохода от криптовалюты?

Отдел информации
14:30 584

В Азербайджане доходы от операций с криптовалютой не облагаются налогом в обязательном порядке.

Об этом haqqin.az сообщил эксперт в области цифровых валют Эльнур Гулиев.

По его словам, уплата налога возможна только на добровольной основе, так как в стране отсутствует механизм официального отслеживания таких операций.

Согласно Налоговому кодексу, прибыль от криптовалюты считается доходом, не связанным с предпринимательской деятельностью. Гражданин при желании может самостоятельно заявить о доходе в налоговую службу и уплатить подоходный налог в размере 14%.

Казахстан вынужденно перенаправил нефть из Азербайджана в Россию
Казахстан вынужденно перенаправил нефть из Азербайджана в Россию
14:54 723
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
14:33 1608
Южная Корея пригласила Путина
Южная Корея пригласила Путина
14:42 907
В Киеве протестуют против США
В Киеве протестуют против США видео
14:11 1306
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
11:54 2981
Россия и Азербайджан собираются вместе
Россия и Азербайджан собираются вместе
13:35 3701
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий; все еще актуально
11:27 1396
Трамп лично встретит Путина в Анкоридже
Трамп лично встретит Путина в Анкоридже обновлено 14:07
14:07 3094
В России взорвался пороховой завод: множество погибших и раненых
В России взорвался пороховой завод: множество погибших и раненых видео
13:46 2639
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы
12:33 3009
Лидер «Хезболлы» готов к «дорогой» войне
Лидер «Хезболлы» готов к «дорогой» войне
13:35 826

ЭТО ВАЖНО

Казахстан вынужденно перенаправил нефть из Азербайджана в Россию
Казахстан вынужденно перенаправил нефть из Азербайджана в Россию
14:54 723
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
14:33 1608
Южная Корея пригласила Путина
Южная Корея пригласила Путина
14:42 907
В Киеве протестуют против США
В Киеве протестуют против США видео
14:11 1306
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
11:54 2981
Россия и Азербайджан собираются вместе
Россия и Азербайджан собираются вместе
13:35 3701
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий; все еще актуально
11:27 1396
Трамп лично встретит Путина в Анкоридже
Трамп лично встретит Путина в Анкоридже обновлено 14:07
14:07 3094
В России взорвался пороховой завод: множество погибших и раненых
В России взорвался пороховой завод: множество погибших и раненых видео
13:46 2639
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы
12:33 3009
Лидер «Хезболлы» готов к «дорогой» войне
Лидер «Хезболлы» готов к «дорогой» войне
13:35 826
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться