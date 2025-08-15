Нужно ли в Азербайджане платить налог с дохода от криптовалюты?

Об этом haqqin.az сообщил эксперт в области цифровых валют Эльнур Гулиев.

В Азербайджане доходы от операций с криптовалютой не облагаются налогом в обязательном порядке.

По его словам, уплата налога возможна только на добровольной основе, так как в стране отсутствует механизм официального отслеживания таких операций.

Согласно Налоговому кодексу, прибыль от криптовалюты считается доходом, не связанным с предпринимательской деятельностью. Гражданин при желании может самостоятельно заявить о доходе в налоговую службу и уплатить подоходный налог в размере 14%.