Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!

14:33 1609

Опубликован текст меморандума президента США Дональда Трампа о приостановке действия 907-й поправки к Акту о поддержке свободы, касающейся Азербайджана.

«На основании полномочий, предоставленных мне конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, включая раздел II Закона о финансировании внешних операций, экспортном финансировании и связанных с ними программах 2002 года (Закон № 107-115), настоящим указом определяю и подтверждаю, что приостановление действия 907-й поправки к Акту о поддержке свободы (Закон № 102-511) в отношении Азербайджана

• необходимо для поддержки усилий Соединенных Штатов по борьбе с международным терроризмом;

• необходимо для поддержки боеготовности Вооруженных сил Соединенных Штатов или партнеров по коалиции в борьбе с международным терроризмом;

• важно для безопасности границ Азербайджана;

• не подорвет и не помешает текущим усилиям по переговорам о мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном и не будет использовано в наступательных целях против Армении.

Соответственно, настоящим решением я продлеваю отказ от применения положений 907-й поправки к Акту о поддержке свободы», - сказано в документе. 

