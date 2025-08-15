Казахстан вынужденно перенаправил нефть из Азербайджана в Россию

Казахстан принял решение перенаправить экспорт сырой нефти с трубопровода Баку - Тбилиси - Джейхан на российский маршрут Каспийского трубопроводного консорциума.

Как передает SP Global Commodities at Sea, это «произошло после того, как загрязнение флагманской азербайджанской нефти марки Azeri Light нарушило работу средиземноморской экспортной системы». Отмечается, «загрязнение… затруднило поставки из Казахстана и Туркменистана по 1800-километровому трубопроводу БТД. Данные показывают, что поставки нефти через Каспийское море из обеих стран прекратились с конца июля, что вынудило Казахстан в большей степени полагаться на трубопровод КТК мощностью 1,8 млн баррелей в сутки, проходящий через юг России».

Источник загрязнения азербайджанской нефти пока не ясен. BP работает над решением проблемы совместно со своими партнерами в Азербайджане и Турции. Представитель BP отметил, что компания продолжает отгрузку нефти в Джейхане и проводит программу отбора проб для обеспечения качества.

Поставки нефти из Казахстана через Каспий в Баку обычно осуществляются с нефтяных месторождений «Тенгиз» и «Кашаган», которые являются крупнейшим и вторым по величине производителями нефти в стране, сообщали ранее казахстанские источники.

Представитель оператора Тенгизского месторождения, «Тенгизшевройл», заявил, что компания не комментирует конкретные детали своей деятельности и коммерческие вопросы.