Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Казахстан вынужденно перенаправил нефть из Азербайджана в Россию

Казахстан принял решение перенаправить экспорт сырой нефти с трубопровода Баку - Тбилиси - Джейхан на российский маршрут Каспийского трубопроводного консорциума.

Как передает SP Global Commodities at Sea, это «произошло после того, как загрязнение флагманской азербайджанской нефти марки Azeri Light нарушило работу средиземноморской экспортной системы». Отмечается, «загрязнение… затруднило поставки из Казахстана и Туркменистана по 1800-километровому трубопроводу БТД. Данные показывают, что поставки нефти через Каспийское море из обеих стран прекратились с конца июля, что вынудило Казахстан в большей степени полагаться на трубопровод КТК мощностью 1,8 млн баррелей в сутки, проходящий через юг России».

Источник загрязнения азербайджанской нефти пока не ясен. BP работает над решением проблемы совместно со своими партнерами в Азербайджане и Турции. Представитель BP отметил, что компания продолжает отгрузку нефти в Джейхане и проводит программу отбора проб для обеспечения качества.

Поставки нефти из Казахстана через Каспий в Баку обычно осуществляются с нефтяных месторождений «Тенгиз» и «Кашаган», которые являются крупнейшим и вторым по величине производителями нефти в стране, сообщали ранее казахстанские источники.

Представитель оператора Тенгизского месторождения, «Тенгизшевройл», заявил, что компания не комментирует конкретные детали своей деятельности и коммерческие вопросы. 

Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
14:33 1617
Южная Корея пригласила Путина
Южная Корея пригласила Путина
14:42 914
В Киеве протестуют против США
В Киеве протестуют против США видео
14:11 1311
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
11:54 2983
Россия и Азербайджан собираются вместе
Россия и Азербайджан собираются вместе
13:35 3709
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий; все еще актуально
11:27 1396
Трамп лично встретит Путина в Анкоридже
Трамп лично встретит Путина в Анкоридже обновлено 14:07
14:07 3097
В России взорвался пороховой завод: множество погибших и раненых
В России взорвался пороховой завод: множество погибших и раненых видео
13:46 2645
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы
12:33 3009
Лидер «Хезболлы» готов к «дорогой» войне
Лидер «Хезболлы» готов к «дорогой» войне
13:35 826

