Израильские болельщики спровоцировали крупный скандал в Польше

Фанаты израильского «Маккаби Хайфа» во время домашнего матче третьего раунда квалификации Кубка конференций против польского «Ракува Ченстохова» вывесили на трибунах баннер с надписью «Убийцы с 1939 года».



Президент Польши Кароль Навроцкий возмущенно отреагировал в соцсетях, назвав их поведение «неописуемой глупостью». «Скандальный баннер, вывешенный болельщиками «Маккаби» из Хайфы, оскорбляет память польских граждан, погибших во Второй мировой войне, включая 3 млн евреев», — написал Навроцкий.

В свою очередь, вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал реакции со стороны УЕФА, указав на «возмутительное поведение» болельщиков в отношении Польши и ее жителей. По его мнению, польская сторона должна четко ответить на «историческую ложь против нашей нации». В ответ на эти высказывания пользователи соцсетей выложили фотографии антисемитских баннеров польских болельщиков в других играх.

Примечательно, что посольство Израиля в Варшаве также осудило действия болельщиков клуба из Хайфы. В заявлении диппредставительства указано, что подобные «позорные инциденты не отражают духа большинства израильских болельщиков».

Из-за запрета на проведение матчей в Израиле по соображениям безопасности домашняя игра «Маккаби Хайфа» прошла в венгерском Дебрецене и завершилась поражением израильского клуба со счетом 0:2. В следующий раунд квалификации Кубка конференций прошел польский «Ракув».

После оккупации Польши в 1939 году началось массовое преследование еврейского населения, в том числе изгнания, создание гетто и депортации в лагеря смерти. В преступлениях участвовали нацисты, коллаборационисты и представители местного населения. По разным оценкам, из 3,3 млн евреев, живших в Польше накануне войны, погибло от 2,8 до 3 млн человек.