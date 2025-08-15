USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Израильские болельщики спровоцировали крупный скандал в Польше

15:21 1337

Баннер болельщиков израильского ФК «Маккаби Хайфа» на матче еврокубка вызвал крупный дипломатический скандал в Польше, пишет РБК.

Фанаты израильского «Маккаби Хайфа» во время домашнего матче третьего раунда квалификации Кубка конференций против польского «Ракува Ченстохова» вывесили на трибунах баннер с надписью «Убийцы с 1939 года».

Президент Польши Кароль Навроцкий возмущенно отреагировал в соцсетях, назвав их поведение «неописуемой глупостью». «Скандальный баннер, вывешенный болельщиками «Маккаби» из Хайфы, оскорбляет память польских граждан, погибших во Второй мировой войне, включая 3 млн евреев», — написал Навроцкий.

В свою очередь, вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал реакции со стороны УЕФА, указав на «возмутительное поведение» болельщиков в отношении Польши и ее жителей. По его мнению, польская сторона должна четко ответить на «историческую ложь против нашей нации». В ответ на эти высказывания пользователи соцсетей выложили фотографии антисемитских баннеров польских болельщиков в других играх.

Примечательно, что посольство Израиля в Варшаве также осудило действия болельщиков клуба из Хайфы. В заявлении диппредставительства указано, что подобные «позорные инциденты не отражают духа большинства израильских болельщиков».

Из-за запрета на проведение матчей в Израиле по соображениям безопасности домашняя игра «Маккаби Хайфа» прошла в венгерском Дебрецене и завершилась поражением израильского клуба со счетом 0:2. В следующий раунд квалификации Кубка конференций прошел польский «Ракув».

После оккупации Польши в 1939 году началось массовое преследование еврейского населения, в том числе изгнания, создание гетто и депортации в лагеря смерти. В преступлениях участвовали нацисты, коллаборационисты и представители местного населения. По разным оценкам, из 3,3 млн евреев, живших в Польше накануне войны, погибло от 2,8 до 3 млн человек.

Трамп о последствиях для России провала переговоров на Аляске
Трамп о последствиях для России провала переговоров на Аляске обновлено 16:55
16:55 5679
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман»
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман» наш комментарий
16:55 518
В России взорвался пороховой завод: более ста пострадавших, пятеро погибших
В России взорвался пороховой завод: более ста пострадавших, пятеро погибших видео; обновлено 17:07
17:07 5671
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы; все еще актуально
12:33 3797
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
11:54 3688
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий; все еще актуально
11:27 1636
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам на злобу дня
16:33 903
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
14:33 4809
Перекачка нефти по БТД сократилась
Перекачка нефти по БТД сократилась
16:33 815
Гимнасты Владимир Долматов и Медина Мустафаева завоевали пятую медаль Азербайджана на Всемирных играх
Гимнасты Владимир Долматов и Медина Мустафаева завоевали пятую медаль Азербайджана на Всемирных играх ФОТО
16:31 363
Мэр Стамбула даже в тюрьме думает о Газе
Мэр Стамбула даже в тюрьме думает о Газе
15:28 1134

