Братьям Нуруллаевым грозит 14 лет

Как сообщает haqqin.az, братья Кенан и Эмиль Нуруллаевы признаны виновными в завладении более чем полумиллиона манатов, принадлежащих нескольким лицам. Часть потерпевших передала братьям в общей сложности 593 тысячи манатов для организации торговли металлом, а другая часть — за трудоустройство в различные структуры. В итоге обманутые потерпевшие обратились с жалобой в прокуратуру.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело в отношении братьев Нуруллаевых. Им предъявлено обвинение по статье 178.4 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса. В качестве меры пресечения в отношении братьев избрано нахождение под полицейским надзором.

Следствие по делу завершено, материалы направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения. В случае доказательства вины братьям грозит до 14 лет лишения свободы.