Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Мэр Стамбула даже в тюрьме думает о Газе

15:28 1135

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который находится под арестом в тюрьме Силиври, выступил с заявлением по ситуации в Газе. Он назвал использование голода как оружия преступлением против человечности и призвал Турцию отказаться от «пакта молчания» с США, который, по его словам, способствует безнаказанности Израиля.

«История запишет соучастниками не только тех, кто убивает, но и тех, кто молчит ради политической выгоды. Превращение голода в оружие и использование гуманитарной помощи как предмета торга - одни из самых тяжких преступлений против человечности. Турция должна играть ведущую роль в лечении ран палестинского народа и достижении прочного мира в рамках решения о двух государствах. Анкара должна решиться нарушить «пакт молчания» с США, который воодушевляет Израиль», - заявил, в частности, Имамоглу.

Трамп о последствиях для России провала переговоров на Аляске
Трамп о последствиях для России провала переговоров на Аляске обновлено 16:55
16:55 5683
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман»
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман» наш комментарий
16:55 522
В России взорвался пороховой завод: более ста пострадавших, пятеро погибших
В России взорвался пороховой завод: более ста пострадавших, пятеро погибших видео; обновлено 17:07
17:07 5676
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы; все еще актуально
12:33 3799
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
11:54 3689
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий; все еще актуально
11:27 1636
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам на злобу дня
16:33 905
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
14:33 4812
Перекачка нефти по БТД сократилась
Перекачка нефти по БТД сократилась
16:33 818
Гимнасты Владимир Долматов и Медина Мустафаева завоевали пятую медаль Азербайджана на Всемирных играх
Гимнасты Владимир Долматов и Медина Мустафаева завоевали пятую медаль Азербайджана на Всемирных играх ФОТО
16:31 364
Мэр Стамбула даже в тюрьме думает о Газе
Мэр Стамбула даже в тюрьме думает о Газе
15:28 1136

