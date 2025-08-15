Мэр Стамбула даже в тюрьме думает о Газе

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который находится под арестом в тюрьме Силиври, выступил с заявлением по ситуации в Газе. Он назвал использование голода как оружия преступлением против человечности и призвал Турцию отказаться от «пакта молчания» с США, который, по его словам, способствует безнаказанности Израиля.

«История запишет соучастниками не только тех, кто убивает, но и тех, кто молчит ради политической выгоды. Превращение голода в оружие и использование гуманитарной помощи как предмета торга - одни из самых тяжких преступлений против человечности. Турция должна играть ведущую роль в лечении ран палестинского народа и достижении прочного мира в рамках решения о двух государствах. Анкара должна решиться нарушить «пакт молчания» с США, который воодушевляет Израиль», - заявил, в частности, Имамоглу.