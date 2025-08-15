Cвет – от Турции, газ – от Азербайджана

Турция планирует в ближайшие недели нарастить поставки электроэнергии в Сирию с 281 до 360 МВт, сообщил министр энергетики Алпарслан Байрактар.

«Наша конечная цель – экспортировать дополнительно 500 МВт электроэнергии в Сирию в течение следующих нескольких месяцев за счет увеличения пропускной способности линии электропередачи от Биреджика», – приводят заявление Байрактара турецкие СМИ.

По его словам, к первому кварталу следующего года Анкара сможет напрямую экспортировать в Сирию около 900 МВт.

Поставки азербайджанского газа

Байрактар напомнил, что в Сирию ежедневно поступает 3,4 млн кубометров азербайджанского газа. На данный момент ведется работа по увеличению до 6 млн кубометров в сутки, что позволит вырабатывать до 1,2 тыс. МВт электроэнергии в Алеппо и Хомсе и обеспечит энергией около 5 млн домохозяйств.

Министр также отметил необходимость модернизации нефтяной инфраструктуры Сирии.

Поставки газа из Азербайджана по трубопроводу Килис – Алеппо начались 2 августа 2025 года. Топливо поступает через приграничный турецкий Килис на электростанции в Алеппо и Хомсе, где используется для генерации электроэнергии.