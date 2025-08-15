USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Cвет – от Турции, газ – от Азербайджана

15:31 1071

Турция планирует в ближайшие недели нарастить поставки электроэнергии в Сирию с 281 до 360 МВт, сообщил министр энергетики Алпарслан Байрактар.

«Наша конечная цель – экспортировать дополнительно 500 МВт электроэнергии в Сирию в течение следующих нескольких месяцев за счет увеличения пропускной способности линии электропередачи от Биреджика», – приводят заявление Байрактара турецкие СМИ.

По его словам, к первому кварталу следующего года Анкара сможет напрямую экспортировать в Сирию около 900 МВт.

Поставки азербайджанского газа

Байрактар напомнил, что в Сирию ежедневно поступает 3,4 млн кубометров азербайджанского газа. На данный момент ведется работа по увеличению до 6 млн кубометров в сутки, что позволит вырабатывать до 1,2 тыс. МВт электроэнергии в Алеппо и Хомсе и обеспечит энергией около 5 млн домохозяйств.

Министр также отметил необходимость модернизации нефтяной инфраструктуры Сирии.

Поставки газа из Азербайджана по трубопроводу Килис – Алеппо начались 2 августа 2025 года. Топливо поступает через приграничный турецкий Килис на электростанции в Алеппо и Хомсе, где используется для генерации электроэнергии.

Трамп о последствиях для России провала переговоров на Аляске
Трамп о последствиях для России провала переговоров на Аляске обновлено 16:55
16:55 5688
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман»
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман» наш комментарий
16:55 523
В России взорвался пороховой завод: более ста пострадавших, пятеро погибших
В России взорвался пороховой завод: более ста пострадавших, пятеро погибших видео; обновлено 17:07
17:07 5678
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы; все еще актуально
12:33 3800
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
11:54 3690
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий; все еще актуально
11:27 1636
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам на злобу дня
16:33 906
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
14:33 4814
Перекачка нефти по БТД сократилась
Перекачка нефти по БТД сократилась
16:33 819
Гимнасты Владимир Долматов и Медина Мустафаева завоевали пятую медаль Азербайджана на Всемирных играх
Гимнасты Владимир Долматов и Медина Мустафаева завоевали пятую медаль Азербайджана на Всемирных играх ФОТО
16:31 364
Мэр Стамбула даже в тюрьме думает о Газе
Мэр Стамбула даже в тюрьме думает о Газе
15:28 1136

