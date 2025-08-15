Сколько в Азербайджане пенсионеров?

По состоянию на 1 июля 2025 года в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана зарегистрировано 1 млн 103 тыс. 300 пенсионеров, что составляет 10,8% населения страны.

Согласно данным Госкомстата, 64,6% пенсионеров получают выплаты по возрасту, 23% — по инвалидности, 12,4% — в связи с потерей кормильца.

Среднемесячный размер пенсий вырос на 9,5% по сравнению с прошлым годом и на 8,4% с начала текущего, достигнув 538,1 маната, что составляет 49% от средней зарплаты по стране.

За январь–июнь 2025 года на финансирование пенсий и пособий было направлено 3 млрд 628,1 млн манатов — на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Из них 97,8% составили расходы на пенсионное обеспечение.