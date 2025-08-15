USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Сколько в Азербайджане пенсионеров?

15:45

По состоянию на 1 июля 2025 года в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана зарегистрировано 1 млн 103 тыс. 300 пенсионеров, что составляет 10,8% населения страны.

Согласно данным Госкомстата, 64,6% пенсионеров получают выплаты по возрасту, 23% — по инвалидности, 12,4% — в связи с потерей кормильца.

Среднемесячный размер пенсий вырос на 9,5% по сравнению с прошлым годом и на 8,4% с начала текущего, достигнув 538,1 маната, что составляет 49% от средней зарплаты по стране.

За январь–июнь 2025 года на финансирование пенсий и пособий было направлено 3 млрд 628,1 млн манатов — на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Из них 97,8% составили расходы на пенсионное обеспечение.

Трамп о последствиях для России провала переговоров на Аляске
Трамп о последствиях для России провала переговоров на Аляске обновлено 16:55
16:55 5691
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман»
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман» наш комментарий
16:55 523
В России взорвался пороховой завод: более ста пострадавших, пятеро погибших
В России взорвался пороховой завод: более ста пострадавших, пятеро погибших видео; обновлено 17:07
17:07 5682
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы; все еще актуально
12:33 3801
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
11:54 3690
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий; все еще актуально
11:27 1636
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам на злобу дня
16:33 908
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
14:33 4816
Перекачка нефти по БТД сократилась
Перекачка нефти по БТД сократилась
16:33 820
Гимнасты Владимир Долматов и Медина Мустафаева завоевали пятую медаль Азербайджана на Всемирных играх
Гимнасты Владимир Долматов и Медина Мустафаева завоевали пятую медаль Азербайджана на Всемирных играх ФОТО
16:31 364
Мэр Стамбула даже в тюрьме думает о Газе
Мэр Стамбула даже в тюрьме думает о Газе
15:28 1136

