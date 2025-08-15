В Азербайджане крепнут семейные узы

В первой половине текущего года в Азербайджане зарегистрировано 24 815 браков и 10 350 случаев развода. Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета статистики.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество браков на каждые 1000 жителей увеличилось с 4,4 до 4,9, а количество разводов снизилось с 2,1 до 2,0.

По данным Госкомитета, за январь-июнь этого года зарегистрировано 29 400 случаев смерти. По сравнению с соответствующим периодом 2024 года этот показатель на 1000 человек населения снизился с 5,9 до 5,8.