Гибридная война России против Азербайджана
Британия готова отправить войска в Украину. Будут ли они сражаться с россиянами?

Великобритания готова отправить в Украину свои войска, но только после достижения перемирия с РФ. Об этом заявил министр обороны Джон Хили в интервью BBC.

В разговоре с журналистами он отметил, что «коалиция желающих» готова в первый же день прекращения огня отправить свои войска в Украину, чтобы помочь обеспечить мир.

«В случае прекращения огня мы готовы направить британские войска в Украину. Они («коалиция желающих») готовы к действию, они готовы действовать с первого дня», - сказал Хили.

Министр обороны Великобритании не стал прямо отвечать на вопрос о том, что британские войска будут делать в Украине в случае, если Россия снова нападет на страну. Тем не менее он подчеркнул, что британские войска имеют право защищаться в случае нападения.

По словам Хили, главная цель «коалиции желающих», которую создали Великобритания и Франция, заключается в том, чтобы Украина чувствовала себя в безопасности, а также имела возможность восстановить свои вооруженные силы для обеспечения сдерживания России в будущем.

«В конечном итоге самым сильным сдерживающим фактором против повторного вторжения России или перегруппировки и возобновления агрессии против Украины является сила Украины», - добавил министр обороны Великобритании.

