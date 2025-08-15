Гимнасты Владимир Долматов и Медина Мустафаева завоевали пятую медаль Азербайджана на Всемирных играх

Азербайджан завершает выступление на Всемирных играх в Ченду с пятью серебряными медалями.
Сегодня последнюю пятую награду в копилку сборной Азербайджана принесли мастера спортивной аэробики Владимир Долматов и Медина Мустафаева. В финале наша пара с результатом 19,750 балла заняла 2-е место, уступив 0,4 балла японцам. Бронза у смешанной пары из Украины.
Ранее серебряные награды для Азербайджана завоевали Ирина Зарецкая (каратэ), Даниэль Аббасов - Мурад Рафиев (спортивная акробатика), Тофик Алиев (тамблинг) и Амин Гулиев (кикбоксинг).
Всего Азербайджан представляли на Всемирных играх 14 спортсменов, выступавших в соревнованиях по каратэ, ушу, кикбоксингу, а также трем гимнастическим дисциплинам - акробатике, аэробике и тамблингу.