Гимнасты Владимир Долматов и Медина Мустафаева завоевали пятую медаль Азербайджана на Всемирных играх

Азербайджан завершает выступление на Всемирных играх в Ченду с пятью серебряными медалями.

Сегодня последнюю пятую награду в копилку сборной Азербайджана принесли мастера спортивной аэробики Владимир Долматов и Медина Мустафаева. В финале наша пара с результатом 19,750 балла заняла 2-е место, уступив 0,4 балла японцам. Бронза у смешанной пары из Украины.