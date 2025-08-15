USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

Гимнасты Владимир Долматов и Медина Мустафаева завоевали пятую медаль Азербайджана на Всемирных играх

ФОТО
Эльмир Алиев, отдел спорта
16:31 366

Азербайджан завершает выступление на Всемирных играх в Ченду с пятью серебряными медалями.

Сегодня последнюю пятую награду в копилку сборной Азербайджана принесли мастера спортивной аэробики Владимир Долматов и Медина Мустафаева. В финале наша пара с результатом 19,750 балла заняла 2-е место, уступив 0,4 балла японцам. Бронза у смешанной пары из Украины.

Ранее серебряные награды для Азербайджана завоевали Ирина Зарецкая (каратэ), Даниэль Аббасов - Мурад Рафиев (спортивная акробатика), Тофик Алиев (тамблинг) и Амин Гулиев (кикбоксинг).

Всего Азербайджан представляли на Всемирных играх 14 спортсменов, выступавших в соревнованиях по каратэ, ушу, кикбоксингу, а также трем гимнастическим дисциплинам - акробатике, аэробике и тамблингу.

Трамп о последствиях для России провала переговоров на Аляске
Трамп о последствиях для России провала переговоров на Аляске обновлено 16:55
16:55 5697
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман»
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман» наш комментарий
16:55 527
В России взорвался пороховой завод: более ста пострадавших, пятеро погибших
В России взорвался пороховой завод: более ста пострадавших, пятеро погибших видео; обновлено 17:07
17:07 5685
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы; все еще актуально
12:33 3804
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
11:54 3691
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий; все еще актуально
11:27 1636
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам на злобу дня
16:33 908
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
14:33 4820
Перекачка нефти по БТД сократилась
Перекачка нефти по БТД сократилась
16:33 822
Гимнасты Владимир Долматов и Медина Мустафаева завоевали пятую медаль Азербайджана на Всемирных играх
Гимнасты Владимир Долматов и Медина Мустафаева завоевали пятую медаль Азербайджана на Всемирных играх ФОТО
16:31 367
Мэр Стамбула даже в тюрьме думает о Газе
Мэр Стамбула даже в тюрьме думает о Газе
15:28 1136

ЭТО ВАЖНО

Трамп о последствиях для России провала переговоров на Аляске
Трамп о последствиях для России провала переговоров на Аляске обновлено 16:55
16:55 5697
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман»
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман» наш комментарий
16:55 527
В России взорвался пороховой завод: более ста пострадавших, пятеро погибших
В России взорвался пороховой завод: более ста пострадавших, пятеро погибших видео; обновлено 17:07
17:07 5685
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы; все еще актуально
12:33 3804
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
11:54 3691
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий; все еще актуально
11:27 1636
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам на злобу дня
16:33 908
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
14:33 4820
Перекачка нефти по БТД сократилась
Перекачка нефти по БТД сократилась
16:33 822
Гимнасты Владимир Долматов и Медина Мустафаева завоевали пятую медаль Азербайджана на Всемирных играх
Гимнасты Владимир Долматов и Медина Мустафаева завоевали пятую медаль Азербайджана на Всемирных играх ФОТО
16:31 367
Мэр Стамбула даже в тюрьме думает о Газе
Мэр Стамбула даже в тюрьме думает о Газе
15:28 1136
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться