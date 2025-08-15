Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам

Тот день 1 ноября 2024 года, когда бетонный козырек вокзала в Нови-Саде, отремонтированный за миллионы евро, рухнул на детей и взрослых, погребя их под обломками, стал для Сербии точкой невозврата. Шестнадцать гробов превратились в знамя для тысяч сербов, вышедших на улицы с протестами. Которые то затухая, то вспыхивая с новой силой не заканчиваются по сегодняшний день, становясь все более ожесточенными. Сегодня, спустя девять месяцев с момента трагедии, Белград пахнет слезоточивым газом, а в Нови-Саде выбиты окна штаб-квартиры СПП – страна балансирует на грани гражданского конфликта, где в ход идут камни, фейерверки и звуковые пушки.

Представьте себя на месте простого серба: утром по пути на работу вы обходите баррикаду из мусорных баков с надписью: «Вучич – вор!», а вечером дома слышите по TV, как этот президент клянется «очистить улицы от бандитов» после штурма его партийного офиса. Вас раздирают чувства, с одной стороны, вы чувствуете ярость от цинизма правящих элит, с другой - страх перед беспредельной «уличной стихией». Вы не политик, не боец. Вы просто застряли в жерновах между двумя Сербиями: одной – уставшей от воровства и лжи, другой – готовой на все ради «стабильности». Вы разрываетесь между тем, что на Западе зовут «революцией», а сербские власти, руководствуясь кремлевскими стандартами, - «цветным переворотом». Каждое утро выбор: присоединиться к баррикаде или молча пройти мимо? Боязнь ошибиться съедает изнутри. И остается мучительное желание только одного – скорее бы уж все закончилось и появилась хоть какая-нибудь ясность. Власти ряда государств пошли по пути наименьшего сопротивления. Чуть где массовое недовольство и протесты – они начинают говорить, что это «цветная революция», инспирированная враждебными силами, как правило, согласно версии властей, силами Запада.

Причем чем дальше, тем этот прием становится все универсальнее и широко шагает по миру. Африка, Ближний Восток, Евразия и далее везде – всюду одна и та же картина: живет себе страна под руководством мудрого «отца нации», все в ней благополучно, в достатке вольно текут молочные реки в обрамлении кисельных берегов. Как вдруг, и это «вдруг» - обязательно, дескать, ничто не предвещало, чертом из табакерки выскакивают некие «злобные силы», непременно с иностранным акцентом, и начинают мутить воду. А вчера еще благодарный и скрепоносный народ вместо того, чтобы сдать этих смутьянов в полицейский участок, словно заразившись каким-то неведомым вирусом разрушения основ, зачарованный идет за смутьянами. Под слезоточивый газ, под дубинки и водометы полицейских шеренг, задушив в себе инстинкт самосохранения, идет на автоматы различных «национальных гвардий» и под молотки спешно навербованных властями глубинных патриотов, сведенных в колонны антимайдана. Вот именно такую нелепую, фантастическую версию преподносят власти всякий раз, когда народ выходит на улицу. Требуя, чтобы в нее безоглядно поверили. То, что сербы устали от 13 лет правления Вучича и его партии, устали от коррупции правящей клики, плотно окутавшей страну; устали от растущей безработицы и идущей вверх инфляции, которая как вода сахар растворяет доходы домохозяйств; устали от нарастающих экономических и экологических проблем – власти понять не в состоянии. В их картине мира этих проблем попросту нет, этакое белое пятно в чиновничьих мозгах.