USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам

на злобу дня
Дмитрий Рой, автор haqqin.az
16:33 909

Тот день 1 ноября 2024 года, когда бетонный козырек вокзала в Нови-Саде, отремонтированный за миллионы евро, рухнул на детей и взрослых, погребя их под обломками, стал для Сербии точкой невозврата. Шестнадцать гробов превратились в знамя для тысяч сербов, вышедших на улицы с протестами. Которые то затухая, то вспыхивая с новой силой не заканчиваются по сегодняшний день, становясь все более ожесточенными.

Сегодня, спустя девять месяцев с момента трагедии, Белград пахнет слезоточивым газом, а в Нови-Саде выбиты окна штаб-квартиры СПП – страна балансирует на грани гражданского конфликта, где в ход идут камни, фейерверки и звуковые пушки.

Вас раздирают чувства, с одной стороны, вы чувствуете ярость от цинизма правящих элит, с другой - страх перед беспредельной «уличной стихией»

Представьте себя на месте простого серба: утром по пути на работу вы обходите баррикаду из мусорных баков с надписью: «Вучич – вор!», а вечером дома слышите по TV, как этот президент клянется «очистить улицы от бандитов» после штурма его партийного офиса. Вас раздирают чувства, с одной стороны, вы чувствуете ярость от цинизма правящих элит, с другой - страх перед беспредельной «уличной стихией».

Вы не политик, не боец. Вы просто застряли в жерновах между двумя Сербиями: одной – уставшей от воровства и лжи, другой – готовой на все ради «стабильности». Вы разрываетесь между тем, что на Западе зовут «революцией», а сербские власти, руководствуясь кремлевскими стандартами, - «цветным переворотом». Каждое утро выбор: присоединиться к баррикаде или молча пройти мимо? Боязнь ошибиться съедает изнутри. И остается мучительное желание только одного – скорее бы уж все закончилось и появилась хоть какая-нибудь ясность.

Власти ряда государств пошли по пути наименьшего сопротивления. Чуть где массовое недовольство и протесты – они начинают говорить, что это «цветная революция», инспирированная враждебными силами, как правило, согласно версии властей, силами Запада.

В итоге протесты против Александара Вучича сначала вышли за рамки реакции на трагедию в Нови-Саде, превратившись в борьбу за смену авторитарной модели власти

Причем чем дальше, тем этот прием становится все универсальнее и широко шагает по миру. Африка, Ближний Восток, Евразия и далее везде – всюду одна и та же картина: живет себе страна под руководством мудрого «отца нации», все в ней благополучно, в достатке вольно текут молочные реки в обрамлении кисельных берегов. Как вдруг, и это «вдруг» - обязательно, дескать, ничто не предвещало, чертом из табакерки выскакивают некие «злобные силы», непременно с иностранным акцентом, и начинают мутить воду.

А вчера еще благодарный и скрепоносный народ вместо того, чтобы сдать этих смутьянов в полицейский участок, словно заразившись каким-то неведомым вирусом разрушения основ, зачарованный идет за смутьянами. Под слезоточивый газ, под дубинки и водометы полицейских шеренг, задушив в себе инстинкт самосохранения, идет на автоматы различных «национальных гвардий» и под молотки спешно навербованных властями глубинных патриотов, сведенных в колонны антимайдана.

Вот именно такую нелепую, фантастическую версию преподносят власти всякий раз, когда народ выходит на улицу. Требуя, чтобы в нее безоглядно поверили. То, что сербы устали от 13 лет правления Вучича и его партии, устали от коррупции правящей клики, плотно окутавшей страну; устали от растущей безработицы и идущей вверх инфляции, которая как вода сахар растворяет доходы домохозяйств; устали от нарастающих экономических и экологических проблем – власти понять не в состоянии. В их картине мира этих проблем попросту нет, этакое белое пятно в чиновничьих мозгах.

Это «вдруг» - обязательно, дескать, ничто не предвещало, чертом из табакерки выскакивают некие «злобные силы», непременно с иностранным акцентом, и начинают мутить воду

В итоге протесты против Александара Вучича сначала вышли за рамки реакции на трагедию в Нови-Саде, превратившись в борьбу за смену авторитарной модели власти. А сейчас переросли в прямые столкновения его противников и сторонников. То есть пошли по самому негативному сценарию. Во что это выльется – кто знает. Может, протесты увенчаются успехом. Может, стихнут по той простой причине, что люди устанут и захотят возврата к прежней спокойной жизни.

Но вот чего нельзя делать сербским властям ни в коем случае, но что попытался реализовать на днях в Белграде Вучич - это передавать полномочия по борьбе с протестующими «добровольным помощникам» из условного антимайдана. Ни к чему хорошему, как учит история, это не приведет. Поскольку тогда с почти 100%-ной гарантией вялотекущий, пусть и перманентный протест, обернется для Сербии полномасштабным гражданским конфликтом.

Читайте по теме

Кто кого: Вучич или студенты? о развитии ситуации
20 мартa 2025, 02:52 3588
Как устоял президент Вучич горячая тема
17 мартa 2025, 14:18 14248
Протестующие разошлись. Белград приходит в себя после «майдана» фото и видео; обновлено 11:40
16 мартa 2025, 11:40 28303
Трамп о последствиях для России провала переговоров на Аляске
Трамп о последствиях для России провала переговоров на Аляске обновлено 16:55
16:55 5703
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман»
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман» наш комментарий
16:55 531
В России взорвался пороховой завод: более ста пострадавших, пятеро погибших
В России взорвался пороховой завод: более ста пострадавших, пятеро погибших видео; обновлено 17:07
17:07 5689
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы; все еще актуально
12:33 3804
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
11:54 3692
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий; все еще актуально
11:27 1636
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам на злобу дня
16:33 910
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
14:33 4823
Перекачка нефти по БТД сократилась
Перекачка нефти по БТД сократилась
16:33 827
Гимнасты Владимир Долматов и Медина Мустафаева завоевали пятую медаль Азербайджана на Всемирных играх
Гимнасты Владимир Долматов и Медина Мустафаева завоевали пятую медаль Азербайджана на Всемирных играх ФОТО
16:31 368
Мэр Стамбула даже в тюрьме думает о Газе
Мэр Стамбула даже в тюрьме думает о Газе
15:28 1136

ЭТО ВАЖНО

Трамп о последствиях для России провала переговоров на Аляске
Трамп о последствиях для России провала переговоров на Аляске обновлено 16:55
16:55 5703
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман»
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман» наш комментарий
16:55 531
В России взорвался пороховой завод: более ста пострадавших, пятеро погибших
В России взорвался пороховой завод: более ста пострадавших, пятеро погибших видео; обновлено 17:07
17:07 5689
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы; все еще актуально
12:33 3804
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
11:54 3692
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий; все еще актуально
11:27 1636
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам на злобу дня
16:33 910
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
14:33 4823
Перекачка нефти по БТД сократилась
Перекачка нефти по БТД сократилась
16:33 827
Гимнасты Владимир Долматов и Медина Мустафаева завоевали пятую медаль Азербайджана на Всемирных играх
Гимнасты Владимир Долматов и Медина Мустафаева завоевали пятую медаль Азербайджана на Всемирных играх ФОТО
16:31 368
Мэр Стамбула даже в тюрьме думает о Газе
Мэр Стамбула даже в тюрьме думает о Газе
15:28 1136
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться