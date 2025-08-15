Перекачка нефти по БТД сократилась

В январе–июле текущего года по нефтепроводам Азербайджана было транспортировано 21 553,9 тыс. тонн нефти — на 5,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Государственного комитета статистики, 75% объема пришлось на нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД), по которому за отчетный период транспортировано 16 156,1 тыс. тонн нефти — на 5,9% меньше, чем годом ранее.

Из общего объема нефти, транспортированной по БТД, 83,6% (13 510,2 тыс. тонн) составила азербайджанская нефть, что на 3,2% меньше, чем в прошлом году, а 16,4% (2 645,9 тыс. тонн) — нефть из Туркменистана и Казахстана, показатель по которой снизился на 17,7%.