Гибридная война России против Азербайджана
В январе–июле текущего года по нефтепроводам Азербайджана было транспортировано 21 553,9 тыс. тонн нефти — на 5,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Государственного комитета статистики, 75% объема пришлось на нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД), по которому за отчетный период транспортировано 16 156,1 тыс. тонн нефти — на 5,9% меньше, чем годом ранее.

Из общего объема нефти, транспортированной по БТД, 83,6% (13 510,2 тыс. тонн) составила азербайджанская нефть, что на 3,2% меньше, чем в прошлом году, а 16,4% (2 645,9 тыс. тонн) — нефть из Туркменистана и Казахстана, показатель по которой снизился на 17,7%.

Трамп о последствиях для России провала переговоров на Аляске
Трамп о последствиях для России провала переговоров на Аляске обновлено 16:55
16:55 5709
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман»
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман» наш комментарий
16:55 533
В России взорвался пороховой завод: более ста пострадавших, пятеро погибших
В России взорвался пороховой завод: более ста пострадавших, пятеро погибших видео; обновлено 17:07
17:07 5691
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы; все еще актуально
12:33 3806
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
11:54 3694
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий; все еще актуально
11:27 1636
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам на злобу дня
16:33 911
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
14:33 4824
Перекачка нефти по БТД сократилась
Перекачка нефти по БТД сократилась
16:33 828
Гимнасты Владимир Долматов и Медина Мустафаева завоевали пятую медаль Азербайджана на Всемирных играх
Гимнасты Владимир Долматов и Медина Мустафаева завоевали пятую медаль Азербайджана на Всемирных играх ФОТО
16:31 369
Мэр Стамбула даже в тюрьме думает о Газе
Мэр Стамбула даже в тюрьме думает о Газе
15:28 1137
