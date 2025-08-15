Зеленский и Макрон встретятся после саммита на Аляске

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, во время которого договорились провести встречу после саммита лидеров США и России на Аляске. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.



«Между ними ведется тесный и постоянный диалог», – отметили в окружении президента Франции.

В Елисейском дворце указали, что Макрон и Зеленский договорились встретиться в удобное время после Аляски. Конкретная дата или место встречи при этом не раскрываются.