USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

В Физули обезврежены непригодные и запрещенные пестициды

фото
16:41 296

Агентство пищевой безопасности Азербайджана при участии соответствующих государственных структур и международных экспертов провело первичную оценку текущего состояния территорий, загрязненных непригодными и запрещенными пестицидами на территории республики. В результате проведенных исследований и анализа рисков было установлено наличие подобных потенциально опасных объектов в 14 пунктах, расположенных в 11 районах страны.

В рамках продолжения этих мероприятий привлеченная Агентством специализированная лицензированная компания осуществила вывоз с территории Физулинского района около 50 тонн непригодных пестицидов и загрязненного верхнего слоя почвы. Грузы, упакованные в соответствии с международными требованиями безопасности, были отправлены специальным транспортом на полигон «Джянги» для обезвреживания.

На следующем этапе планируется полное уничтожение этих пестицидов путем сжигания на предприятиях, имеющих соответствующую лицензию. Одновременно на очищенных территориях для восстановления загрязненных почв будут применяться методы биоремедиации, которые будут реализованы совместно с соответствующими государственными структурами.

Напомним, несколько дней назад на территории Самухского района был осуществлен вывоз около 100 тонн непригодных к использованию пестицидов и загрязненного слоя почвы. Выполняемые мероприятия на следующем этапе продолжатся в Имишлинском районе, будут предприняты последовательные шаги по обезвреживанию непригодных к использованию пестицидов.

Трамп о последствиях для России провала переговоров на Аляске
Трамп о последствиях для России провала переговоров на Аляске обновлено 16:55
16:55 5714
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман»
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман» наш комментарий
16:55 535
В России взорвался пороховой завод: более ста пострадавших, пятеро погибших
В России взорвался пороховой завод: более ста пострадавших, пятеро погибших видео; обновлено 17:07
17:07 5695
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы; все еще актуально
12:33 3807
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
11:54 3694
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий; все еще актуально
11:27 1637
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам на злобу дня
16:33 913
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
14:33 4828
Перекачка нефти по БТД сократилась
Перекачка нефти по БТД сократилась
16:33 830
Гимнасты Владимир Долматов и Медина Мустафаева завоевали пятую медаль Азербайджана на Всемирных играх
Гимнасты Владимир Долматов и Медина Мустафаева завоевали пятую медаль Азербайджана на Всемирных играх ФОТО
16:31 369
Мэр Стамбула даже в тюрьме думает о Газе
Мэр Стамбула даже в тюрьме думает о Газе
15:28 1139

ЭТО ВАЖНО

Трамп о последствиях для России провала переговоров на Аляске
Трамп о последствиях для России провала переговоров на Аляске обновлено 16:55
16:55 5714
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман»
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман» наш комментарий
16:55 535
В России взорвался пороховой завод: более ста пострадавших, пятеро погибших
В России взорвался пороховой завод: более ста пострадавших, пятеро погибших видео; обновлено 17:07
17:07 5695
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы; все еще актуально
12:33 3807
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
11:54 3694
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий; все еще актуально
11:27 1637
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам на злобу дня
16:33 913
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
14:33 4828
Перекачка нефти по БТД сократилась
Перекачка нефти по БТД сократилась
16:33 830
Гимнасты Владимир Долматов и Медина Мустафаева завоевали пятую медаль Азербайджана на Всемирных играх
Гимнасты Владимир Долматов и Медина Мустафаева завоевали пятую медаль Азербайджана на Всемирных играх ФОТО
16:31 369
Мэр Стамбула даже в тюрьме думает о Газе
Мэр Стамбула даже в тюрьме думает о Газе
15:28 1139
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться