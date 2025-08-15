В Физули обезврежены непригодные и запрещенные пестициды

Агентство пищевой безопасности Азербайджана при участии соответствующих государственных структур и международных экспертов провело первичную оценку текущего состояния территорий, загрязненных непригодными и запрещенными пестицидами на территории республики. В результате проведенных исследований и анализа рисков было установлено наличие подобных потенциально опасных объектов в 14 пунктах, расположенных в 11 районах страны.

В рамках продолжения этих мероприятий привлеченная Агентством специализированная лицензированная компания осуществила вывоз с территории Физулинского района около 50 тонн непригодных пестицидов и загрязненного верхнего слоя почвы. Грузы, упакованные в соответствии с международными требованиями безопасности, были отправлены специальным транспортом на полигон «Джянги» для обезвреживания.

На следующем этапе планируется полное уничтожение этих пестицидов путем сжигания на предприятиях, имеющих соответствующую лицензию. Одновременно на очищенных территориях для восстановления загрязненных почв будут применяться методы биоремедиации, которые будут реализованы совместно с соответствующими государственными структурами.

Напомним, несколько дней назад на территории Самухского района был осуществлен вывоз около 100 тонн непригодных к использованию пестицидов и загрязненного слоя почвы. Выполняемые мероприятия на следующем этапе продолжатся в Имишлинском районе, будут предприняты последовательные шаги по обезвреживанию непригодных к использованию пестицидов.