Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман»

Заявление госсекретаря США Марко Рубио о возможном признании «Братьев-мусульман» террористической организацией стало сигналом о новом витке в американской внешнеполитической и контртеррористической повестке. В беседе с ведущим радиопрограммы «Сид и друзья по утрам» Рубио подтвердил, что этот вопрос находится «в разработке», подчеркнув сложность и многоступенчатость юридических процедур, предшествующих подобному решению. По словам госсекретаря США, «Братья-мусульмане» представляют собой сеть с многочисленными региональными ответвлениями, каждое из которых требует отдельного правового рассмотрения.

«Процесс признания подразумевает не политическую декларацию, а кропотливую юридическую работу, - отметил Рубио. - Необходимо документально обосновать, что организация или ее подразделение соответствуют критериям террористической структуры». Рубио также отметил, что подобные решения почти всегда оспариваются в судах, что требует от Госдепартамента безупречной доказательной базы, «как в математической задаче, где нужно показать весь ход вычислений». Госсекретарь подчеркнул уязвимость процесса перед судебной системой США: достаточно одного федерального судьи, готового ввести общенациональный запрет, чтобы заморозить инициативу и фактически вмешаться в политику страны. Это, по словам Рубио, обязывает американскую администрацию действовать с особой осторожностью и тщательно проверять каждое доказательство.