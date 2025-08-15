USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Зеленский об успехах ВСУ на покровском направлении

обновлено 18:23
18:23 1851

Вооруженные силы Украины (ВСУ) успешно противодействуют российским войскам на покровском направлении.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Фронт, в частности покровское направление. Противодействуем попыткам российских сил закрепиться и усиливаем давление наших подразделений на оккупанта. Есть успехи. Очень результативно действуют подразделения 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад на направлении Доброполья», — написал он.

Зеленский также добавил, что сегодня есть решение о дополнительном укреплении нескольких направлений в Донецкой области.

*** 17:29

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске в пятницу создает возможность для достижения реального мира между Киевом и Москвой. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Ожидаю сегодня же доклад разведки об актуальных намерениях российской стороны и ее подготовке к встрече на Аляске. Действительно ставки высоки. Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и конкретному разговору лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона», – говорится в заявлении Зеленского, распространенном в соцсетях.

По его словам, настало время завершить войну, и Россия должна сделать соответствующие шаги в этом направлении.

Зеленский добавил, что Киев рассчитывает на поддержку США в вопросе окончания конфликта. В то же время глава государства подчеркнул, что украинская армия готова быстро и эффективно реагировать на любые угрозы, продолжая давление на россиян на Покровском и Добропольском направлениях Донецкой области.

«Особое внимание позициям в Запорожской области. Спасибо всем нашим воинам за стойкость. Российская армия продолжает нести значительные потери, пытаясь обеспечить для российского руководства более выгодные политические позиции во встрече на Аляске. Понимаем этот замысел, информируем партнеров о реальной ситуации», – написал Зеленский.

Трампу позарез нужен громкий успех
Трампу позарез нужен громкий успех наш обзор
19:15 71
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман»
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман» наш комментарий
16:55 1610
Путин вылетел на встречу с Трампом
Путин вылетел на встречу с Трампом обновлено 18:45
18:45 8387
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы; все еще актуально
12:33 4407
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
11:54 4064
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий; все еще актуально
11:27 1831
Драматичный визит главы «Моссада»
Драматичный визит главы «Моссада» наше поле зрения
17:54 2098
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
14:33 6027
Главу азербайджанской диаспоры оставили в СИЗО
Главу азербайджанской диаспоры оставили в СИЗО
18:10 1068
Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Минск
Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Минск обновлено 18:59
18:59 2457
Украинцы потопили российское судно на Каспии
Украинцы потопили российское судно на Каспии фото; видео; обновлено 16:45
16:45 8553

