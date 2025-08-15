Зеленский об успехах ВСУ на покровском направлении

Зеленский также добавил, что сегодня есть решение о дополнительном укреплении нескольких направлений в Донецкой области.

«Фронт, в частности покровское направление. Противодействуем попыткам российских сил закрепиться и усиливаем давление наших подразделений на оккупанта. Есть успехи. Очень результативно действуют подразделения 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад на направлении Доброполья», — написал он.

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске в пятницу создает возможность для достижения реального мира между Киевом и Москвой. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Ожидаю сегодня же доклад разведки об актуальных намерениях российской стороны и ее подготовке к встрече на Аляске. Действительно ставки высоки. Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и конкретному разговору лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона», – говорится в заявлении Зеленского, распространенном в соцсетях.

По его словам, настало время завершить войну, и Россия должна сделать соответствующие шаги в этом направлении.

Зеленский добавил, что Киев рассчитывает на поддержку США в вопросе окончания конфликта. В то же время глава государства подчеркнул, что украинская армия готова быстро и эффективно реагировать на любые угрозы, продолжая давление на россиян на Покровском и Добропольском направлениях Донецкой области.

«Особое внимание позициям в Запорожской области. Спасибо всем нашим воинам за стойкость. Российская армия продолжает нести значительные потери, пытаясь обеспечить для российского руководства более выгодные политические позиции во встрече на Аляске. Понимаем этот замысел, информируем партнеров о реальной ситуации», – написал Зеленский.