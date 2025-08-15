В Венгрии украли запчасти с МиГ-29

В Венгрии неизвестные украли ключевые детали самолетов МиГ-29 прямо с военного аэродрома. Эти истребители Россия передала венгерской стороне в 1993 году в счет погашения долга.

Около двух недель назад неизвестные проникли на территорию военного аэродрома в Кечкемете, перерезав проволочное ограждение. Они похитили детали, расположенные за носовым конусом неиспользуемых истребителей МиГ-29, - элементы локаторов.

В полиции подтвердили, что по факту кражи идет расследование, но в интересах следствия детали не раскрываются. Министерство обороны Венгрии также отказалось от комментариев.

В 1993 году Венгрия получила от России 28 истребителей МиГ-29 в счет погашения государственного долга. В 2010 году эти самолеты были сняты с вооружения и заменены на шведские Gripen.