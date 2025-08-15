Пожар в Газахе потушили

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Пожар на открытой территории в Газахе потушен.

Отмечается, в селе Ханлыглар Газахского района на открытой территории произошел пожар. Сообщение об этом поступило на горячую линию «112» МЧС, после чего на место происшествия были незамедлительно направлены силы ведомства.

Благодаря оперативным и скоординированным действиям пожарных возгорание удалось ликвидировать, не допустив его распространения на более обширную территорию.

В результате пожара сгорело около 80 гектаров сухой травы и кустарника.

Ближайшие постройки и лесной массив удалось защитить от огня.