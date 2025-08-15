USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Пожар в Газахе потушили

17:48 385

Пожар на открытой территории в Газахе потушен.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, в селе Ханлыглар Газахского района на открытой территории произошел пожар. Сообщение об этом поступило на горячую линию «112» МЧС, после чего на место происшествия были незамедлительно направлены силы ведомства.

Благодаря оперативным и скоординированным действиям пожарных возгорание удалось ликвидировать, не допустив его распространения на более обширную территорию.

В результате пожара сгорело около 80 гектаров сухой травы и кустарника.

Ближайшие постройки и лесной массив удалось защитить от огня.

Трампу позарез нужен громкий успех
Трампу позарез нужен громкий успех наш обзор
19:15 76
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман»
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман» наш комментарий
16:55 1612
Путин вылетел на встречу с Трампом
Путин вылетел на встречу с Трампом обновлено 18:45
18:45 8393
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы; все еще актуально
12:33 4407
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
11:54 4064
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий; все еще актуально
11:27 1831
Драматичный визит главы «Моссада»
Драматичный визит главы «Моссада» наше поле зрения
17:54 2102
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
14:33 6028
Главу азербайджанской диаспоры оставили в СИЗО
Главу азербайджанской диаспоры оставили в СИЗО
18:10 1069
Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Минск
Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Минск обновлено 18:59
18:59 2462
Украинцы потопили российское судно на Каспии
Украинцы потопили российское судно на Каспии фото; видео; обновлено 16:45
16:45 8557

