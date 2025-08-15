В Пакистане разбился вертолет, погиб весь экипаж

Вертолет с гуманитарной помощью разбился на северо-западе Пакистана, погибли все пять членов экипажа, сообщил глава провинции Хайбер-Пахтунхва Али Амин Гандапур.
«Вертолет Ми-17, принадлежавший провинциальному правительству и доставлявший гуманитарную помощь в районы Баджаура, пострадавшие от проливных дождей, потерпел крушение в районе Пандияли округа Мохманд из-за плохих погодных условий», — приводят заявление Гандапура пакистанские СМИ.
По его словам, погибли пять человек, включая двух пилотов.
Глава провинции добавил, что в регионе объявлен траур, а государственные флаги будут приспущены. На место крушения направлены спасательные группы, погибших похоронят с военными почестями.