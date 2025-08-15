USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

В Пакистане разбился вертолет, погиб весь экипаж

17:56 732

Вертолет с гуманитарной помощью разбился на северо-западе Пакистана, погибли все пять членов экипажа, сообщил глава провинции Хайбер-Пахтунхва Али Амин Гандапур.

«Вертолет Ми-17, принадлежавший провинциальному правительству и доставлявший гуманитарную помощь в районы Баджаура, пострадавшие от проливных дождей, потерпел крушение в районе Пандияли округа Мохманд из-за плохих погодных условий», — приводят заявление Гандапура пакистанские СМИ.

По его словам, погибли пять человек, включая двух пилотов.

Глава провинции добавил, что в регионе объявлен траур, а государственные флаги будут приспущены. На место крушения направлены спасательные группы, погибших похоронят с военными почестями.

Трампу позарез нужен громкий успех
Трампу позарез нужен громкий успех наш обзор
19:15 78
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман»
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман» наш комментарий
16:55 1612
Путин вылетел на встречу с Трампом
Путин вылетел на встречу с Трампом обновлено 18:45
18:45 8394
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы; все еще актуально
12:33 4407
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
11:54 4065
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий; все еще актуально
11:27 1831
Драматичный визит главы «Моссада»
Драматичный визит главы «Моссада» наше поле зрения
17:54 2106
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
14:33 6028
Главу азербайджанской диаспоры оставили в СИЗО
Главу азербайджанской диаспоры оставили в СИЗО
18:10 1070
Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Минск
Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Минск обновлено 18:59
18:59 2465
Украинцы потопили российское судно на Каспии
Украинцы потопили российское судно на Каспии фото; видео; обновлено 16:45
16:45 8559

ЭТО ВАЖНО

Трампу позарез нужен громкий успех
Трампу позарез нужен громкий успех наш обзор
19:15 78
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман»
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман» наш комментарий
16:55 1612
Путин вылетел на встречу с Трампом
Путин вылетел на встречу с Трампом обновлено 18:45
18:45 8394
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы; все еще актуально
12:33 4407
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
11:54 4065
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий; все еще актуально
11:27 1831
Драматичный визит главы «Моссада»
Драматичный визит главы «Моссада» наше поле зрения
17:54 2106
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
14:33 6028
Главу азербайджанской диаспоры оставили в СИЗО
Главу азербайджанской диаспоры оставили в СИЗО
18:10 1070
Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Минск
Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Минск обновлено 18:59
18:59 2465
Украинцы потопили российское судно на Каспии
Украинцы потопили российское судно на Каспии фото; видео; обновлено 16:45
16:45 8559
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться