Драматичный визит главы «Моссада»

наше поле зрения
Валерий Кантор, спецкор, Иерусалим
17:54 2107

Израильские СМИ назвали «драматичным» вчерашний визит главы «Моссада» Дади Барнеа в Катар, и эта оценка не выглядит преувеличенной. По словам хорошо информированного обозревателя издания «Маарив» Бена Каспита, поездка главы «Моссада» в Катар стала не просто очередной попыткой предотвратить в последний момент расширение военной операции ЦАХАЛа в Газе в пользу возобновления переговоров, а является частью длительной и принципиальной стратегической борьбы внутри израильского руководства между сторонниками курса «только Катар может» и теми, кто настаивает на разрыве зависимости от Дохи в пользу Египта и других посредников.

Барнеа остается убежденным сторонником катарского канала. В закрытых дискуссиях с политиками и бывшими коллегами он утверждает: выбора нет, необходимо «закрыть рот и работать» с катарцами, поскольку только они располагают ресурсами, с помощью которых можно воздействовать на руководство ХАМАС. По словам Барнеа, именно Катар до сих пор предоставлял ключевые элементы для реализации прежних сделок, именно Катару доверяет руководство ХАМАС, и только через Катар можно вернуть похищенных израильских заложников.

По оценке главы «Моссада», Израиль находился «в шаге» от заключения частичной сделки по возвращению десяти заложников, но момент был упущен из-за просчетов в тактике переговоров. Барнеа не верит в возможность всеобъемлющего соглашения в нынешних условиях, поскольку разногласия слишком велики и их преодоление потребует многих месяцев. Реалистичной он считает стратегию «метода салями» — то есть постепенное возвращение заложников и тел павших израильских солдат небольшими партиями, что будет ослаблять позиции ХАМАС.

Отмечу в этой связи, что внутриполитический конфликт обострился после того, как в газете «Маарив» появилась публикация с резкой критикой катарского канала со стороны тогдашнего министра иностранных дел Эли Коэна (сегодня главой МИД Израиля является Гидо Саар – ред.). На заседании кабинета Коэн заявил, что Израиль должен прекратить сотрудничество с государством, близким к «Братьям-мусульманам» и ХАМАС. На что Барнеа, присутствовавший на заседании, ответил, что фактически публичные атаки на Катар во время нахождения там израильских переговорщиков подрывают процесс. «Единственное, что должно нас сейчас интересовать, — это похищенные люди, и единственный путь вернуть их — через катарцев», — настаивал шеф израильской внешней разведки.

Отдельную напряженность вызвало тогда решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху сменить переговорную группу, убрать из нее Барнеа, главу ШАБАКа Ронена Бара и генерала Ницана Алона и назначить руководителем министра по стратегическим вопросам Рона Дермера, бывшего израильского посла в США. Как следствие, с момента этой перестановки не был возвращен ни один израильский заложник, а контакты регулярно заходили в тупик.

В окружении главы «Моссада» это решение Нетаньяху вызвало недоумение. Переговоры, подчеркивают сторонники Барнеа, требуют глубокого понимания арабского языка, предмета, посредников, культурных и политических нюансов. В катарской стороне, по данным «Маарив», также были озадачены назначением человека, который не смог наладить рабочие отношения ни с одним посредником. Так, один из осведомленных источников сообщил в интервью «Маарив»:

«Назначение Дермера выглядит как попытка сорвать соглашение. Если Нетаньяху действительно хочет сделки, пришло время вернуть к процессу профессионалов».

В результате спор о тактике ведения переговоров и выборе посредников перерос в один из ключевых внутриполитических расколов, напрямую влияющих на судьбу израильских заложников и на общий курс официального Иерусалима в отношении ХАМАС.

