Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Минск

обновлено 18:59
18:59 2471

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил президента США Дональда Трампа с семьей посетить Минск, и американский лидер принял это приглашение.

Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал «Пул Первого».

По информации источника, в ходе переговоров Лукашенко и Трамп обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную ситуацию и обстановку в «горячих точках», включая Украину. Стороны договорились продолжить контакты.

*** 17:59

Лидеры США и Беларуси Дональд Трамп и Александр Лукашенко поговорили по телефону, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.

Разговор прошел перед намеченными на поздний вечер 15 августа переговорами Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске.

Трампу позарез нужен громкий успех
Трампу позарез нужен громкий успех наш обзор
19:15 86
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман»
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман» наш комментарий
16:55 1617
Путин вылетел на встречу с Трампом
Путин вылетел на встречу с Трампом обновлено 18:45
18:45 8396
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы; все еще актуально
12:33 4411
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
11:54 4066
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий; все еще актуально
11:27 1831
Драматичный визит главы «Моссада»
Драматичный визит главы «Моссада» наше поле зрения
17:54 2111
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
14:33 6030
Главу азербайджанской диаспоры оставили в СИЗО
Главу азербайджанской диаспоры оставили в СИЗО
18:10 1072
Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Минск
Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Минск обновлено 18:59
18:59 2472
Украинцы потопили российское судно на Каспии
Украинцы потопили российское судно на Каспии фото; видео; обновлено 16:45
16:45 8565

