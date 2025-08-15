Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Минск

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил президента США Дональда Трампа с семьей посетить Минск, и американский лидер принял это приглашение.
Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал «Пул Первого».
По информации источника, в ходе переговоров Лукашенко и Трамп обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную ситуацию и обстановку в «горячих точках», включая Украину. Стороны договорились продолжить контакты.
*** 17:59
Лидеры США и Беларуси Дональд Трамп и Александр Лукашенко поговорили по телефону, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.
Разговор прошел перед намеченными на поздний вечер 15 августа переговорами Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске.