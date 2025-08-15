USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Главу азербайджанской диаспоры оставили в СИЗО

18:10

Главу азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахина Шихлинского оставили под стражей в следственном изоляторе.

Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам.

Отмечается, что Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Шихлинского.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Шахина Шихлинского после объявления его в розыск. Позднее Шахин Шихлинский добровольно сдался следственным органам и был этапирован в Екатеринбург, где принял участие в следственных действиях и был помещен в СИЗО. Вменяемые Шахину Шихлинскому обвинения включают покушение на убийство и применение насилия в отношении бойца спецназа. Вину Шихлинский отрицает.

Ранее сына Шихлинского, Мутвалы, арестовали на два месяца по делу о «насилии над представителем власти».

Трампу позарез нужен громкий успех
Трампу позарез нужен громкий успех наш обзор
19:15 88
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман»
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман» наш комментарий
16:55 1618
Путин вылетел на встречу с Трампом
Путин вылетел на встречу с Трампом обновлено 18:45
18:45 8398
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы; все еще актуально
12:33 4411
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
11:54 4067
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий; все еще актуально
11:27 1831
Драматичный визит главы «Моссада»
Драматичный визит главы «Моссада» наше поле зрения
17:54 2114
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
14:33 6030
Главу азербайджанской диаспоры оставили в СИЗО
Главу азербайджанской диаспоры оставили в СИЗО
18:10 1075
Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Минск
Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Минск обновлено 18:59
18:59 2474
Украинцы потопили российское судно на Каспии
Украинцы потопили российское судно на Каспии фото; видео; обновлено 16:45
16:45 8571

