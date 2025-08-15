Главу азербайджанской диаспоры оставили в СИЗО

Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам.

Главу азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахина Шихлинского оставили под стражей в следственном изоляторе.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Шахина Шихлинского после объявления его в розыск. Позднее Шахин Шихлинский добровольно сдался следственным органам и был этапирован в Екатеринбург, где принял участие в следственных действиях и был помещен в СИЗО. Вменяемые Шахину Шихлинскому обвинения включают покушение на убийство и применение насилия в отношении бойца спецназа. Вину Шихлинский отрицает.

Ранее сына Шихлинского, Мутвалы, арестовали на два месяца по делу о «насилии над представителем власти».