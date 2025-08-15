Россияне ударили по центру города Сумы

В пятницу, 15 августа, российские войска атаковали центральный рынок в украинском городе Сумы, сообщают местные СМИ.
В результате удара вспыхнул пожар, информация о возможных жертвах уточняется.
Россия ударила по Сумам pic.twitter.com/Xr6ChTNGhY— Seymur Bakshev (@SBakshev) August 15, 2025
Россияне также нанесли ракетный удар по Днепровскому району Днепропетровской области. По данным главы областной военной администрации Сергея Лысака, погиб один человек, еще один получил ранения.
Атака привела к пожару и повреждению грузовика и микроавтобуса.