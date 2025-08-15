USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Россияне ударили по центру города Сумы

В пятницу, 15 августа, российские войска атаковали центральный рынок в украинском городе Сумы, сообщают местные СМИ.

В результате удара вспыхнул пожар, информация о возможных жертвах уточняется.

Россияне также нанесли ракетный удар по Днепровскому району Днепропетровской области. По данным главы областной военной администрации Сергея Лысака, погиб один человек, еще один получил ранения.

Атака привела к пожару и повреждению грузовика и микроавтобуса.

Трампу позарез нужен громкий успех
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман»
Путин вылетел на встречу с Трампом
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
Драматичный визит главы «Моссада»
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
Главу азербайджанской диаспоры оставили в СИЗО
Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Минск
Украинцы потопили российское судно на Каспии
