Россияне ударили по центру города Сумы

В результате удара вспыхнул пожар, информация о возможных жертвах уточняется.

В пятницу, 15 августа, российские войска атаковали центральный рынок в украинском городе Сумы, сообщают местные СМИ.

Россияне также нанесли ракетный удар по Днепровскому району Днепропетровской области. По данным главы областной военной администрации Сергея Лысака, погиб один человек, еще один получил ранения.

Атака привела к пожару и повреждению грузовика и микроавтобуса.