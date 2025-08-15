Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран

Сенсационный доклад Турецкой национальной разведывательной академии, посвященный двенадцатидневной войне между Израилем и Ираном, привлек пристальное внимание экспертного сообщества. В опубликованном на прошлой неделе документе подчеркивается необходимость для Анкары принять комплексные меры — от глубокой военной модернизации до формирования новой архитектуры национальной безопасности, чтобы адаптироваться к изменившейся природе современной войны. В отчете, озаглавленном «Двенадцатидневная война и уроки для Турции», отмечается, что Израиль и Иран использовали вооруженный конфликт как испытательный полигон для отработки годами накопленных военных и технологических возможностей.

Анализ разведки подчеркивает, что современная война носит гибридный характер. Израиль сумел определить местоположение и устранить высокопоставленных иранских командиров в самом центре Тегерана, превратив в инструмент атаки повседневные цифровые платформы, включая мессенджер WhatsApp. Технологии, примененные против Ирана, представляют угрозу и для Турции, так как исламская республика понесла значительные потери. С учетом того, что многие международные IT- компании и разработчики программного обеспечения имеют тесные связи с Израилем, в документе содержится предупреждение о необходимости исключить доступ подобных технологий к стратегическим объектам Турции. Среди конкретных рекомендаций — необходимость срочной модернизации систем раннего оповещения, строительство новых убежищ, а также усиление контрразведывательных мер против шпионских операций, нацеленных на оборонную промышленность. Предлагается предусмотреть возможности использования подземных станций метро в крупных городах и минимизацию потерь среди мирного населения в случае военных действий.

Отмечается, что, несмотря на масштабные инвестиции в оборонный сектор за последние два десятилетия, сохраняются определенные уязвимости. С 2016 года Турция произвела сотни ударных беспилотников Anka и Bayraktar TB2, изменивших баланс сил в конфликтах в Украине, Ливии, Сирии и Карабахе, сделав страну одним из мировых лидеров в области боевых дронов. К 2028 году планируется развернуть серийное производство истребителя пятого поколения Kaan и национальной многоуровневой системы противовоздушной обороны «Стальной купол», способной защищать воздушное пространство Турции на площади 783 тысячи квадратных километров от угроз на всех высотах. При этом действующий парк ВВС, основу которого составляют истребители F-16, стремительно устаревает. В отчете представлен детальный анализ воздушного превосходства Израиля, чья армия способна задействовать до трехсот летательных аппаратов — самолетов F-16 и F-35, ударных дронов и самолетов-заправщиков — в единой операции. Особо выделяется необходимость модернизации авиапарка ВВС и интеграции пилотируемых и беспилотных систем. Война показала, что многоуровневая и комплексная система ПВО является безусловной необходимостью. Отдельно указывается, что даже при широкой поддержке союзников Израиль не способен полностью нейтрализовать современные гиперзвуковые ракеты, запущенные Ираном. В этой связи Анкаре рекомендуется развернуть массовое производство собственных баллистических и гиперзвуковых вооружений.

В докладе отмечается, что Израиль благодаря партнерствам получает оружие, разведданные и логистическую поддержку. Тогда как такие объединения, как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества, не могут из-за отсутствия действенных механизмов безопасности оказать Ирану аналогичную помощь. Делается вывод о важности укрепления союзнических связей Турции, включая развитие отношений с НАТО, США, а также создание региональных альянсов безопасности с Пакистаном, Сирией, Катаром и Азербайджаном. Подчеркивается, что Израиль использует греческий Кипр как стратегическую базу, а интерес к Турецкой Республике Северного Кипра выходит за рамки чисто экономических мотивов. В документе содержатся сведения о покупке израильтянами недвижимости на севере Сирии. На прошлой неделе вице-президент государственной израильской компании Israel Aerospace Industries предложил оказать военную помощь греческому Кипру в ответ на поддержку Турцией администрации Северного Кипра. MİT также рассматривает Иран как потенциальную угрозу. В докладе говорится, что Турция ощущает опасность, исходящую от ядерной программы Ирана, его ракетных возможностей и разветвленной сети союзных милиций не меньше, чем от Израиля или США.