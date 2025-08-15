Футбольная Премьер-лига стартовала с ничьи между Евлахом и Габалой

Сегодня матчем «Карван-Евлах» - «Габала» начался 34-й чемпионат Азербайджана по футболу.
Игра, прошедшая в Шемахе из-за неготовности арены в Евлахе, завершилась вничью - 1:1. На 54-й минуте конголезец Доми Массумо вывел «Габалу» вперед. Евлахцы отыгрались благодаря автоголу Мурада Мусаева на 78-й минуте.
Обе команды поднялись в Премьер-лигу из Первой лиги.
Завтра 1-й тур продолжится. Состоятся матчи «Имишли» - «Туран-Товуз» (17:00) и «Нефтчи» - «Шамахы» (20:00). 17 августа сыграют «Сумгаит» и «Кяпяз» (20:30), а 19 августа встретятся «Зиря» и «Араз-Нахчыван» (20:00).
Матч «Сабах» - «Карабах», запланированный на 17 августа, перенесен из-за участия команд в еврокубках.