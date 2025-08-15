USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Футбольная Премьер-лига стартовала с ничьи между Евлахом и Габалой

19:07 137

Сегодня матчем «Карван-Евлах» - «Габала» начался 34-й чемпионат Азербайджана по футболу.

Игра, прошедшая в Шемахе из-за неготовности арены в Евлахе, завершилась вничью - 1:1. На 54-й минуте конголезец Доми Массумо вывел «Габалу» вперед. Евлахцы отыгрались благодаря автоголу Мурада Мусаева на 78-й минуте.

Обе команды поднялись в Премьер-лигу из Первой лиги.

Завтра 1-й тур продолжится. Состоятся матчи «Имишли» - «Туран-Товуз» (17:00) и «Нефтчи» - «Шамахы» (20:00). 17 августа сыграют «Сумгаит» и «Кяпяз» (20:30), а 19 августа встретятся «Зиря» и «Араз-Нахчыван» (20:00).

Матч «Сабах» - «Карабах», запланированный на 17 августа, перенесен из-за участия команд в еврокубках.

Трампу позарез нужен громкий успех
Трампу позарез нужен громкий успех наш обзор
19:15 92
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман»
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман» наш комментарий
16:55 1619
Путин вылетел на встречу с Трампом
Путин вылетел на встречу с Трампом обновлено 18:45
18:45 8404
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы; все еще актуально
12:33 4411
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
11:54 4068
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий; все еще актуально
11:27 1831
Драматичный визит главы «Моссада»
Драматичный визит главы «Моссада» наше поле зрения
17:54 2115
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
14:33 6033
Главу азербайджанской диаспоры оставили в СИЗО
Главу азербайджанской диаспоры оставили в СИЗО
18:10 1078
Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Минск
Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Минск обновлено 18:59
18:59 2477
Украинцы потопили российское судно на Каспии
Украинцы потопили российское судно на Каспии фото; видео; обновлено 16:45
16:45 8575

