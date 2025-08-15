USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

Трампу позарез нужен громкий успех

наш обзор
Фарид Исаев, автор haqqin.az
19:15 1253

Пока все делают последние прикидки о возможном исходе встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным, вышло исследование опросной компании Pew Research, которое дает представление, на фоне каких общественных настроений в собственной стране американский лидер будет работать в Анкоридже. Трампу позарез нужен громкий успех.

По данным свежего опроса, 60% респондентов нынче не одобряют работу главы Белого дома, и лишь 38% одобряют. Причем баланс одобрения/неодобрения негативный во всех демографических группах, кроме республиканцев. Ему не доверяют 52% белых, 66% американцев азиатского происхождения, 70% латинос, 83% черных. В группе американцев младше 50 лет позитивно к президенту относятся только 33%.

Заметно упала поддержка среди тех, кто голосовал за Трампа. В целом она снизилась с 95% до 85%, а среди молодых избирателей, поддержавших его в 2024 году, падение с 92% до 69%.

И большинство опрошенных не доверяют Дональду Трампу ни по одному из двенадцати главных пунктов политики - от экономики до внешней политики

Лишь 43% готовы согласиться, что Трамп выполняет свои обещания, заботится об обычных людях - 37%, служит хорошей ролевой моделью - до 29%. На десять процентов стало меньше тех, кто считает, что президент крепок умом, теперь таких 48%.

Резко упала вера в то, что новая администрация наведет порядок в государственном управлении: 53% считают, что федеральное правительство стало работать хуже, и лишь 27% думают иначе. Еще в феврале цифры были другие: 42% и 41% соответственно.

И большинство опрошенных не доверяют Дональду Трампу ни по одному из двенадцати главных пунктов политики - от экономики до внешней политики. Лишь 29% опрошенных поддерживают все или большинство позиций политики Трампа, в феврале таких было 35%. Среди республиканцев их число упало с 67% до 58%.

На днях будет семь месяцев пребывания Трампа в Белом доме на втором сроке, а достижения, прямо скажем, выдающимися не назовешь, хотя он сам их таковыми постоянно называет. Ну что ж, буквально через считанные часы ему представится возможность показать себя сильным и решительным лидером и опровергнуть все измышления, что он является давним поклонником Владимира Путина и готов по всем вопросам идти ему навстречу. Вот и поглядим.

Лукашенко поздравил Трампа с мирным соглашением между Баку и Ереваном
Лукашенко поздравил Трампа с мирным соглашением между Баку и Ереваном обновлено 20:48
20:48 4389
Зеленский: Россияне продолжают убивать в день переговоров
Зеленский: Россияне продолжают убивать в день переговоров видео; обновлено 20:34
20:34 1514
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам на злобу дня
16:33 2556
Трампу позарез нужен громкий успех
Трампу позарез нужен громкий успех наш обзор
19:15 1254
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман»
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман» наш комментарий
16:55 2264
Считанные часы до саммита на Аляске: что происходит
Считанные часы до саммита на Аляске: что происходит обновлено 20:03
20:03 10737
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы; все еще актуально
12:33 4954
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
11:54 4397
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий; все еще актуально
11:27 1959
Драматичный визит главы «Моссада»
Драматичный визит главы «Моссада» наше поле зрения
17:54 3693
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
14:33 6747

ЭТО ВАЖНО

Лукашенко поздравил Трампа с мирным соглашением между Баку и Ереваном
Лукашенко поздравил Трампа с мирным соглашением между Баку и Ереваном обновлено 20:48
20:48 4389
Зеленский: Россияне продолжают убивать в день переговоров
Зеленский: Россияне продолжают убивать в день переговоров видео; обновлено 20:34
20:34 1514
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам на злобу дня
16:33 2556
Трампу позарез нужен громкий успех
Трампу позарез нужен громкий успех наш обзор
19:15 1254
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман»
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман» наш комментарий
16:55 2264
Считанные часы до саммита на Аляске: что происходит
Считанные часы до саммита на Аляске: что происходит обновлено 20:03
20:03 10737
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы; все еще актуально
12:33 4954
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
11:54 4397
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий; все еще актуально
11:27 1959
Драматичный визит главы «Моссада»
Драматичный визит главы «Моссада» наше поле зрения
17:54 3693
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
14:33 6747
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться