Пока все делают последние прикидки о возможном исходе встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным, вышло исследование опросной компании Pew Research, которое дает представление, на фоне каких общественных настроений в собственной стране американский лидер будет работать в Анкоридже. Трампу позарез нужен громкий успех.

По данным свежего опроса, 60% респондентов нынче не одобряют работу главы Белого дома, и лишь 38% одобряют. Причем баланс одобрения/неодобрения негативный во всех демографических группах, кроме республиканцев. Ему не доверяют 52% белых, 66% американцев азиатского происхождения, 70% латинос, 83% черных. В группе американцев младше 50 лет позитивно к президенту относятся только 33%.

Заметно упала поддержка среди тех, кто голосовал за Трампа. В целом она снизилась с 95% до 85%, а среди молодых избирателей, поддержавших его в 2024 году, падение с 92% до 69%.