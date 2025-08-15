Пока все делают последние прикидки о возможном исходе встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным, вышло исследование опросной компании Pew Research, которое дает представление, на фоне каких общественных настроений в собственной стране американский лидер будет работать в Анкоридже. Трампу позарез нужен громкий успех.
По данным свежего опроса, 60% респондентов нынче не одобряют работу главы Белого дома, и лишь 38% одобряют. Причем баланс одобрения/неодобрения негативный во всех демографических группах, кроме республиканцев. Ему не доверяют 52% белых, 66% американцев азиатского происхождения, 70% латинос, 83% черных. В группе американцев младше 50 лет позитивно к президенту относятся только 33%.
Заметно упала поддержка среди тех, кто голосовал за Трампа. В целом она снизилась с 95% до 85%, а среди молодых избирателей, поддержавших его в 2024 году, падение с 92% до 69%.
Лишь 43% готовы согласиться, что Трамп выполняет свои обещания, заботится об обычных людях - 37%, служит хорошей ролевой моделью - до 29%. На десять процентов стало меньше тех, кто считает, что президент крепок умом, теперь таких 48%.
Резко упала вера в то, что новая администрация наведет порядок в государственном управлении: 53% считают, что федеральное правительство стало работать хуже, и лишь 27% думают иначе. Еще в феврале цифры были другие: 42% и 41% соответственно.
И большинство опрошенных не доверяют Дональду Трампу ни по одному из двенадцати главных пунктов политики - от экономики до внешней политики. Лишь 29% опрошенных поддерживают все или большинство позиций политики Трампа, в феврале таких было 35%. Среди республиканцев их число упало с 67% до 58%.
На днях будет семь месяцев пребывания Трампа в Белом доме на втором сроке, а достижения, прямо скажем, выдающимися не назовешь, хотя он сам их таковыми постоянно называет. Ну что ж, буквально через считанные часы ему представится возможность показать себя сильным и решительным лидером и опровергнуть все измышления, что он является давним поклонником Владимира Путина и готов по всем вопросам идти ему навстречу. Вот и поглядим.