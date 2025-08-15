Европейские арсеналы истощены

Запасы вооружений европейских стран оказались истощены в короткие сроки из-за поддержки Украины, и для обеспечения помощи Киеву Европе приходится полагаться на поставки из США. Об этом сообщил порталу Euractiv представитель Североатлантического альянса.

«Обойтись без военной промышленности США невозможно, поскольку европейские склады и производственные мощности истощены», — заявил собеседник портала, подчеркнув, что потребность Украины в поставках определенных видов вооружений остается крайне острой.

По его словам, в настоящее время европейские страны все реже передают Украине оружие из собственных запасов, предпочитая закупать его за рубежом.

«По сравнению с более ранним этапом войны, когда большая часть помощи поступала непосредственно из резервов стран, Европа теперь значительно больше полагается на новые заказы у оборонных предприятий», — отметил координатор проекта по отслеживанию помощи Украине Кильского института мировой экономики Таро Нисикава.

Эксперт считает, что дефицит вооружений в странах Европы в дальнейшем может быть компенсирован за счет нового механизма закупок военной продукции для Украины у США, который планируется внедрить в ЕС.