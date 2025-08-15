USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Гибридная война России против Азербайджана
Россия снижает цены на нефть после угроз Трампа

20:18 802

Российские нефтяные компании увеличивают скидки на нефть сорта Urals после того, как президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины для Индии и пригрозил поднять их до 50% из-за энергетического сотрудничества Нью-Дели с Москвой.

По данным агентства Argus, по состоянию на 14 августа дисконт Urals в порту Приморск на Балтийском море к североморскому сорту Brent достиг $12,16 за баррель. В конце июля скидка составляла $11,96 за баррель на условиях FOB.

В индийских портах (с учетом транспортных расходов) дисконт Urals вырос с $2,04 до $2,61 за баррель. Для Китая, который закупает дальневосточный сорт ESPO, скидки в порту Козьмино увеличились с $3,75 до $4,81 за баррель относительно марки Dubai.

После увеличения дисконтов индийские НПЗ, которые закупают около 2 млн баррелей Urals ежедневно, вновь начали проявлять интерес к российской нефти, импорт которой был приостановлен из-за пошлин США. Как сообщили Reuters три источника, знакомые с ситуацией, государственные компании Indian Oil, Hindustan Petroleum и Bharat Petroleum направили торговым фирмам запросы на покупку Urals.

Снижение цен для Индии приведет к уменьшению доходов федерального бюджета, предупреждает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее расчетам, при текущей цене Brent (около $66 за баррель) российский Urals торгуется по $54–55 за баррель против $60 в среднем за июль.

Лукашенко поздравил Трампа с мирным соглашением между Баку и Ереваном
Лукашенко поздравил Трампа с мирным соглашением между Баку и Ереваном обновлено 20:48
20:48 4392
Зеленский: Россияне продолжают убивать в день переговоров
Зеленский: Россияне продолжают убивать в день переговоров видео; обновлено 20:34
20:34 1515
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам на злобу дня
16:33 2558
Трампу позарез нужен громкий успех
Трампу позарез нужен громкий успех наш обзор
19:15 1257
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман»
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман» наш комментарий
16:55 2264
Считанные часы до саммита на Аляске: что происходит
Считанные часы до саммита на Аляске: что происходит обновлено 20:03
20:03 10743
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы; все еще актуально
12:33 4954
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
11:54 4397
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий; все еще актуально
11:27 1959
Драматичный визит главы «Моссада»
Драматичный визит главы «Моссада» наше поле зрения
17:54 3696
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
14:33 6750

