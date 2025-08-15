Россия снижает цены на нефть после угроз Трампа

Российские нефтяные компании увеличивают скидки на нефть сорта Urals после того, как президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины для Индии и пригрозил поднять их до 50% из-за энергетического сотрудничества Нью-Дели с Москвой.

По данным агентства Argus, по состоянию на 14 августа дисконт Urals в порту Приморск на Балтийском море к североморскому сорту Brent достиг $12,16 за баррель. В конце июля скидка составляла $11,96 за баррель на условиях FOB.

В индийских портах (с учетом транспортных расходов) дисконт Urals вырос с $2,04 до $2,61 за баррель. Для Китая, который закупает дальневосточный сорт ESPO, скидки в порту Козьмино увеличились с $3,75 до $4,81 за баррель относительно марки Dubai.

После увеличения дисконтов индийские НПЗ, которые закупают около 2 млн баррелей Urals ежедневно, вновь начали проявлять интерес к российской нефти, импорт которой был приостановлен из-за пошлин США. Как сообщили Reuters три источника, знакомые с ситуацией, государственные компании Indian Oil, Hindustan Petroleum и Bharat Petroleum направили торговым фирмам запросы на покупку Urals.

Снижение цен для Индии приведет к уменьшению доходов федерального бюджета, предупреждает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее расчетам, при текущей цене Brent (около $66 за баррель) российский Urals торгуется по $54–55 за баррель против $60 в среднем за июль.