Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Россия и Иран смирились с «маршрутом Трампа» на Южном Кавказе

Фархад Мамедов, автор haqqin.az
21:48 1730

После серии резких заявлений, последовавших за достигнутым 8 августа в Белом доме соглашением относительно «Маршрута Трампа» (TRIPP), проходящего через Зангезур, Иран изменил тон и демонстрирует готовность примириться с реализацией данного проекта. В частности, министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи, комментируя итоги вашингтонского саммита и состоявшиеся затем контакты между Тегераном и Ереваном, заявил, что армянская сторона убедила Тегеран в том, что «будут соблюдены все красные линии».

Ереван убедил сильно разнервничавшийся из-за «Маршрута Трампа» Тегеран в том, что «будут соблюдены все красные линии» Ирана

«Естественно, масштабы этого вопроса (договоренностей в Вашингтоне) пока до конца не ясны. Но очевидно одно: то, что лежит на поверхности, и то, что нам сообщили армяне. Господин Пашинян, премьер-министр Армении, позвонил нашему президенту, их министр иностранных дел связался со мной, в Тегеран прибыл их замминистра иностранных дел — они дали нам исчерпывающие объяснения. То, что произошло, и то, что могло бы произойти, — это разные вещи. Я не утверждаю, что нынешнее развитие событий не вызывает у нас тревоги, ведь у нас есть опасения…», — заявил глава МИД Ирана.

Аракчи отметил, что в начале обсуждений Зангезурского коридора основной идеей якобы было «захватить» Сюникскую область Армении и таким образом создать прямое сухопутное сообщение между Нахчываном и основной территорией Азербайджана. «Позже речь шла о создании коридора шириной 5–10 километров, который находился бы не под суверенитетом Армении, а под контролем Азербайджана. В то время у нас были серьезные геополитические опасения. Наши вооруженные силы были размещены у границы, мы создали военное присутствие. Но Азербайджан заверил нас, что подобные сценарии исключены», — сказал он.

По словам Аракчи, теперь речь идет всего лишь о дороге, которую строит американская компания, зарегистрированная в Армении и действующая по законам и в юрисдикции этой страны. Армянская сторона заверила, что дорога находится под полным суверенитетом Армении. «Никаких американских войск рядом с нами не будет, все красные линии Ирана соблюдены», — подчеркнул министр.

Главной тревогой Ирана было то, что транспортный маршрут через Зангезур создаст прямое сообщение Турции с Азербайджаном и странами Центральной Азии

Аракчи добавил, что речь идет о частной американской инженерной компании, не связанной с охранной или военной деятельностью. Американских военных там нет, а безопасность обеспечивают армянские структуры. Более того, Ереван даже не допускает в страну частные американские охранные фирмы.

«В совместном заявлении, подписанном Арменией и Азербайджаном в присутствии президента США, говорится, что границы региона остаются неизменными, независимость и территориальная целостность всех стран уважаются, — это полностью соответствует нашей позиции. Мы с самого начала говорили: любые шаги на Кавказе не должны менять границы региона. Для нас важно, чтобы суверенитет Армении и любой другой страны не был подорван», — отметил Аракчи.

Напомним, на днях советник верховного лидера Ирана, бывший министр иностранных дел Али Акбар Велаяти заявлял, что Тегеран не допустит реализации проекта, назвав его «могилой для наемников Трампа». Командование КСИР также делало аналогичные предупреждения и угрозы.

Заявления Пезешкиана по «Маршруту Трампа» стали причиной серьезных разногласий внутри иранского руководства

Однако президент Масуд Пезешкиан и его кабинет назвали заявления о том, что достигнутые в Вашингтоне договоренности угрожают интересам Ирана, «преувеличенными». В итоге «Маршрут Трампа» стал причиной серьезных разногласий внутри иранского руководства. Теперь, судя по всему, в Тегеране понимают, что возможности помешать его реализации ограничены, а опасения по поводу закрытия сухопутной границы с Арменией оказались безосновательными. По сути, главной тревогой Ирана было то, что транспортный маршрут через Зангезур создаст прямое сообщение Турции с Азербайджаном и странами Центральной Азии, что, по мнению Тегерана, способно заметно ослабить его влияние на Южном Кавказе.

Следом за Ираном о более лояльном отношении к «Маршруту Трампа» заявили и российские власти. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что Россия поддерживает Армению в создании транспортного коридора с Азербайджаном, известного как «Маршрут Трампа». Он подчеркнул, что Ереван — важный стратегический союзник Москвы, и, если власти Армении считают, что этот проект принесет стране пользу, Россия их поддерживает. «Если они полагают, что подписание соответствующей декларации в Вашингтоне обеспечит более высокие гарантии безопасности, то это хорошо. — добавил он. — Ведь мы также поддерживаем мирные процессы на Южном Кавказе».

Москва в лице вице-премьера Алексея Оверчука сообщила, что Россия поддерживает Армению в создании транспортного коридора с Азербайджаном

Оверчук сообщил, что на следующей неделе намерен посетить Ереван для обсуждения в рамках трехсторонних правительственных комиссий реализации ранее достигнутых договоренностей.

Ранее МИД России в официальном заявлении выражал недовольство соглашением по «Маршруту Трампа», подчеркивая, что Москве не по душе вмешательство в регион «третьих стран» и что открытие транспортных маршрутов должно происходить в рамках трехсторонних договоренностей с участием России. В заявлении также упоминалось, что Армения является членом Евразийского экономического союза, а транзит грузов через ее территорию регулируется правилами ЕАЭС. Кроме того, указывалось, что на границе Армении с Ираном расположены российские пограничники.

Пока рано говорить, что заявление Оверчука означает изменение позиции Москвы по «Маршруту Трампа» и в целом по историческому шагу, предпринятому под руководством США для достижения мира между Азербайджаном и Арменией. Однако не исключено, что Россия рассматривает возможность использовать этот маршрут как элемент более широкой сделки с США, например, в контексте украинского вопроса или восстановления двусторонних отношений.

Не исключено, что, соглашаясь на «Маршрут Трампа», Москва рассчитывает получить от Вашингтона дополнительные дивиденды, например, по вопросу Украины

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что президент Владимир Путин может обсудить с президентом США Дональдом Трампом на саммите 15 августа в Аляске, в том числе вопрос контроля над Зангезурским маршрутом: «Вопрос контроля над Зангезурским коридором, в том числе будет рассматриваться на двусторонней встрече президентов России и США».

Таким образом, нельзя исключать, что, соглашаясь на «Маршрут Трампа», Москва рассчитывает получить от Вашингтона дополнительные дивиденды: например, по вопросу Украины или в целях восстановления двусторонних отношений.

