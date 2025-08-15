Персонал пабa в Британии отказался обслуживать Вэнса

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, отдыхающий с семьей в Великобритании, не смог поужинать в престижном пабе Bull в графстве Оксфордшир, сообщила газета Daily Mail.

По информации издания, заведению пришлось отменить его бронь, так как часть работников отказалась обслуживать американского политика.

Паб, получивший в 2025 году награду «Паб года», имеет долгую историю, уходящую корнями в XVI век. Вэнс намеревался посетить гастропаб, однако сотрудники, поддерживающие воук-культуру — движение, продвигающее повышенное внимание к вопросам расовой, половой и социальной справедливости, — пригрозили, что не будут работать в знак протеста против визита вице-президента.

Само руководство паба отказалось комментировать ситуацию и не стало подтверждать или опровергать информацию о том, что ему пришлось отменить бронь американского вице-президента.

По данным Daily Mail, местные жители также выразили недовольство приездом американского политика. Они заявили, что их жизнь «превратилась в ад» из-за постоянного шума вертолетов и полицейских конвоев. Кроме того, по прибытии Вэнса к арендованному дому его встретили протестующие с плакатами, требующими, чтобы он возвращался обратно в США.