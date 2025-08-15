USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Персонал пабa в Британии отказался обслуживать Вэнса

20:58

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, отдыхающий с семьей в Великобритании, не смог поужинать в престижном пабе Bull в графстве Оксфордшир, сообщила газета Daily Mail.

По информации издания, заведению пришлось отменить его бронь, так как часть работников отказалась обслуживать американского политика.

Паб, получивший в 2025 году награду «Паб года», имеет долгую историю, уходящую корнями в XVI век. Вэнс намеревался посетить гастропаб, однако сотрудники, поддерживающие воук-культуру — движение, продвигающее повышенное внимание к вопросам расовой, половой и социальной справедливости, — пригрозили, что не будут работать в знак протеста против визита вице-президента.

Само руководство паба отказалось комментировать ситуацию и не стало подтверждать или опровергать информацию о том, что ему пришлось отменить бронь американского вице-президента.

По данным Daily Mail, местные жители также выразили недовольство приездом американского политика. Они заявили, что их жизнь «превратилась в ад» из-за постоянного шума вертолетов и полицейских конвоев. Кроме того, по прибытии Вэнса к арендованному дому его встретили протестующие с плакатами, требующими, чтобы он возвращался обратно в США.

Лукашенко поздравил Трампа с мирным соглашением между Баку и Ереваном
Лукашенко поздравил Трампа с мирным соглашением между Баку и Ереваном обновлено 20:48
20:48
Зеленский: Россияне продолжают убивать в день переговоров
Зеленский: Россияне продолжают убивать в день переговоров видео; обновлено 20:34
20:34
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам на злобу дня
16:33
Трампу позарез нужен громкий успех
Трампу позарез нужен громкий успех наш обзор
19:15
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман»
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман» наш комментарий
16:55
Считанные часы до саммита на Аляске: что происходит
Считанные часы до саммита на Аляске: что происходит обновлено 20:03
20:03
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы; все еще актуально
12:33
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
11:54
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий; все еще актуально
11:27
Драматичный визит главы «Моссада»
Драматичный визит главы «Моссада» наше поле зрения
17:54
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
14:33

